台灣虎航開航12周年跨界聯名手搖飲料一沐日，虎航表示，以「虎趣桃」為關鍵字，打造2款期間限定聯名新品「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」與「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」！10月慶生活動憑聯名登機證爽喝「買一送一」、還可以抽獎免費機票。今（1）日國際咖啡日，CoCo都可表示，職人美式只要30元，果咖日6折起隱藏優惠一次整理。
一沐日：買一送一！台灣虎航「虎趣桃」聯名新品 送免費機票
開航12周年台灣虎航展開一系列慶祝活動，除了攜手相信音樂「創作女聲」小魏魏嘉瑩，推出〈快出來玩〉主題曲。還跨界聯名手搖飲料一沐日，以「趣桃」的台語諧音為關鍵字，發想2款期間限定聯名新品，以糯米香茶融合蜜桃果香與Q彈粉粿的「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」90元與牡丹蜜基底、搭配蜜桃與荔枝的「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」90元，即日起至11月30日開喝。
10月慶生活動優惠！
◾️免費機票抽獎！10月1日至10月10日，全台一沐日門市購買或兌換聯名飲品，拍下「聯名飲料杯＋虎爪姿勢」照片並完成指定社群任務，即可參與抽獎，有機會直接把「免費機票」帶回家。提醒大家，詳細活動資訊請鎖定社群公告為準。
◾️買一送一！10月10日起，
凡搭乘台灣虎航桃園出發的航班，有機會獲得台灣虎航與一沐日的聯名登機證，幸運虎迷可於2026年12月31日前， 持聯名登機證至一沐日門市，即享「指定飲品買一送一」優惠！預計將發出10萬張 聯名登機證。提醒大家，每張登機證限兌換1次，並以價低者飲品折抵。
◾️免費喝聯名新品！即日起
至11月30日，台灣虎航「金虎卡」
會員憑金虎卡至全台一沐日任一門市，每日均可免費兌換聯名飲品 1杯。
CoCo都可：美式30元、果咖6折！國際咖啡日優惠
迎接國際咖啡日，CoCo都可表示，職人咖啡館天天果咖日6折起隱藏優惠別錯過！包括果咖、美式、生椰系列「單杯特價6折」起：
◾️「職人美式」特價30元（原價50元）
◾️「西西里手搗檸檬美式」特價50元（原價80元）
◾️「紅柚香檸美式」特價50元（原價80元）
◾️「生椰職人拿鐵」特價60元（原價75元）
◾️「粉角生椰職人拿鐵」特價70元（原價85元）
提醒大家，活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用；限臨櫃、都可訂適用，不適用外送平台、門市外送；商場門市／部分門市不適用；以現場公告為準。
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開航12周年台灣虎航展開一系列慶祝活動，除了攜手相信音樂「創作女聲」小魏魏嘉瑩，推出〈快出來玩〉主題曲。還跨界聯名手搖飲料一沐日，以「趣桃」的台語諧音為關鍵字，發想2款期間限定聯名新品，以糯米香茶融合蜜桃果香與Q彈粉粿的「虎米Q桃－粉粿蜜桃香茶」90元與牡丹蜜基底、搭配蜜桃與荔枝的「虎蜜荔枝－牡丹蜜桃飲」90元，即日起至11月30日開喝。
◾️免費機票抽獎！10月1日至10月10日，全台一沐日門市購買或兌換聯名飲品，拍下「聯名飲料杯＋虎爪姿勢」照片並完成指定社群任務，即可參與抽獎，有機會直接把「免費機票」帶回家。提醒大家，詳細活動資訊請鎖定社群公告為準。
◾️買一送一！10月10日起，
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迎接國際咖啡日，CoCo都可表示，職人咖啡館天天果咖日6折起隱藏優惠別錯過！包括果咖、美式、生椰系列「單杯特價6折」起：
◾️「職人美式」特價30元（原價50元）
◾️「西西里手搗檸檬美式」特價50元（原價80元）
◾️「紅柚香檸美式」特價50元（原價80元）
◾️「生椰職人拿鐵」特價60元（原價75元）
◾️「粉角生椰職人拿鐵」特價70元（原價85元）
提醒大家，活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用；限臨櫃、都可訂適用，不適用外送平台、門市外送；商場門市／部分門市不適用；以現場公告為準。