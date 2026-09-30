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北市再傳10國小生吃小卷不適 許淑華：廠商持續供餐中

是否食物中毒、多少人不適？許淑華要求蔣市府說清楚

有民代今（30）日揭露台北市松山區某國小本月24日營養午餐吃完小卷後，近10名學生陸續出現嘔吐、腸胃不適，而日前金華國中同樣有學生吃完小卷身體出現異狀。對此民進黨議員許淑華說，據了解目前該廠商仍持續供餐，更讓人擔心的是，這所學校的午餐由中央廚房供應，而同一個廚房還供餐給松山區另外3所國小，強調免費營養午餐上路才一個月，又出現孩子吃完小卷身體不適，市府不能只當成巧合，更要把食材來源和供應流程查清楚。松山區某國小傳出近10名學生吃了營養午餐的小卷後陸續出現嘔吐、腸胃不適。許淑華說，據了解，目前該廠商仍持續供餐。更讓人擔心的是，這所學校的午餐由中央廚房供應，而同一個廚房還供餐給松山區另外3所國小。許淑華表示，免費營養午餐上路才一個月，又有學校出現小卷，孩子吃完又出現身體不適，市府不能只當成巧合，更要把食材來源和供應流程查清楚。許淑華說，蔣萬安昨日到金華國中視察，拿著儀器量的是「鹹度」，引發家長譁然。但家長真正擔心的，是孩子吃進肚子裡的食物安不安全。免費營養午餐是蔣市府力推的政策，自己也支持這個方向，但營養午餐最重要的，還是讓孩子吃得安心、家長放心。許淑華表示，要求蔣萬安市府應該說明清楚，第一，是不是又出現食物中毒？目前有多少孩子身體不適？第二，出問題的是哪一項食材？供餐業者是誰？為何還繼續供餐？第三，同一中央廚房供餐的其他學校，有沒有同步清查？此外也要求市府趕快全面清查營養午餐材料的供應商、批號與流向；調查結果出來前，針對同來源小卷做好風險管控；衛生局表示預計下月7日檢驗結果出來，具體要求檢體結果要正式對外召開記者會說明，不要發新聞稿交差了事，「我會持續追蹤教育局回覆與後續檢驗結果，給家長一個交代！」