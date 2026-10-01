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房屋交易動輒數百萬、上千萬元，簽了約卻過不了戶怎麼辦？安新建經提醒，部分不動產涉及第三人優先購買權，簽約前未確認恐在過戶時卡關，透過履約保證由第三方專戶保管價金，才能保障買賣雙方。買房從議價、簽約到完成過戶，看似只要按照流程進行，就能順利取得房屋產權，但實際交易中，部分不動產可能因共有、基地租賃或其他權利關係，涉及第三人的優先購買權。若簽約前未完整確認，直到辦理產權移轉時才發現問題，可能讓原本談妥的交易卡關。不動產交易不能只確認「登記在誰名下」，謄本中的權利關係及交易標的現況，同樣是簽約前不可忽略的重要環節。安新建經南區業務經理劉素慎分享，實務上曾有屋主出售農舍及土地，其中農舍坐落於三筆土地上，僅一筆土地為屋主所有，其餘土地則向他人承租。買賣雙方簽約後，交易原本進行順利，直到辦理過戶時，才因未事先處理優先購買權問題而無法順利辦理。劉素慎表示，成屋買賣從簽約、用印、完稅、產權移轉到交屋，通常需歷經多個程序，期間買方會依約陸續支付價金，賣方也需配合辦理產權移轉，一旦其中出現權利瑕疵或交易條件未能履行，都可能影響後續流程，以上述案例來看，部分優先購買權具有物權效力，即使買賣雙方已簽訂契約，甚至完成所有權移轉，權利人仍可能依法主張權利，若此時價金已支付給賣方，對買方影響更鉅。對此，劉素慎建議，在交易過程中加入履約保證機制，由第三方專戶保管交易價金，並依契約約定及交易進度辦理款項撥付，可避免買方在順利取得產權前，價金即直接交付賣方；對賣方而言，也能依交易程序確認價金收付，降低雙方風險。安新建經提醒，房屋交易金額動輒數百萬、上千萬元，交易安全不能只建立在買賣雙方的信任上，透過履約保證建立金流與交易流程的控管機制，才能讓買方安心取得產權、賣方安全取得價金，為成屋交易多一道保障。