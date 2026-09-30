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第20屆名古屋亞運柔道今（30）日開打，柔道男神楊勇緯、女將林真豪都在銅牌戰出賽，楊勇緯最終在黃金加時長達9分鐘苦戰後，最終0：1不敵中國選手馬宇林，無緣男子60公斤級獎牌，柔道項目首日，中華隊並無獎牌進帳。楊勇緯4強準決賽面對哈薩克名將斯梅托夫（SMETOV Yeldos）時，於比賽剩餘近2分鐘遭對手摔技取得半勝。楊勇緯隨後雖試圖以三角壓制與大內割反攻，但未能逆轉戰局，最終以一個半勝差距落敗。決賽他遇上中國選手馬宇林，楊勇緯掌握多半進攻回合，多次把馬宇林壓在下風處，卻始終沒辦法翻身取得關鍵分，兩人除正規賽3分鐘，甚至一路打到黃金回合超過8分鐘，比分仍是0：0，全場觀眾都為雙方選手鼓勵。最後馬宇林成功取得分數，楊勇緯1分惜敗。楊勇緯上屆杭州亞運奪下柔道金牌，今年籤運卻不佳，關鍵四強遭遇巴黎奧運金牌斯梅托夫，銅牌戰又被中國好手拖進消耗戰，最終無緣連續2屆亞運奪牌。