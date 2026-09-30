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NBA前明星後衛羅素（D'Angelo Russell）日前遭菲斯灰熊隊釋出後，並未選擇繼續在NBA等待機會，而是投下離開NBA的震撼彈。如今羅素已經與CBA勁旅上海久事大鯊魚簽約，新賽季將首度在中國職籃CBA出賽，與台灣名將劉錚並肩作戰。羅素在2015年NBA選秀上以榜眼之姿被洛杉磯湖人選中，職棒生涯曾先後效力籃網、勇士、灰狼、獨行俠等隊。他最輝煌的時期莫過於2018-19賽季效力籃網期間，不僅展現頂尖的控球實力，更生涯首度入選NBA全明星賽。他上季在獨行俠僅出賽26場，繳出生涯新低的場均10.2分、4.0助攻成績單，三分球命中率更下滑至29.4%。今年休賽季，羅素執行了球員選項後在一筆複雜的六方交易中被送往灰熊，但灰熊隊為了精簡陣容隨即把他裁掉。在成為自由球員後，羅素迅速拍板決定前往海外發展，預計最快下週就會抵達中國向新東家報到。羅素的降臨無疑為CBA拋下一枚震撼彈。作為上季奪得CBA總冠軍的強權，上海久事大鯊魚陣容星光熠熠，不僅擁有王哲林、張鎮麟、李弘權等中國國家隊級主力，更擁有中華男籃核心劉錚。如今前NBA榜眼控衛加入後，上海隊戰力獲得史詩級補強，將成為上海大鯊魚新賽季衝擊霸業、挑戰二連霸的最大武器。