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「萬安棄蔗」成語誕生！本尊再致歉：真的非常不好意思

台北市長蔣萬安日前赴中庄仔福德宮晚宴，獲廟方致贈象徵祝福的甘蔗，但活動結束後卻將此物丟在現場未帶走，掀起輿論一片罵聲。如今事件持續延燒，網友乾脆將整起風波改編成《甘蔗記》，文末更寫下「是歲開票，乙生敗」，引爆2萬人蜂擁朝聖，甚至有人進一步創造「萬安棄蔗」新成語；而蔣萬安今（30）日受訪時，則是再度針對該疏忽表達抱歉之意。這篇《甘蔗記》以「昔有二士，競一城之長」為開場，將2名台北市長參選人沈伯洋、蔣萬安化身為「甲生」與「乙生」，安排兩人一同前往土地祠祝壽，並各自獲贈一根甘蔗。其中，甲生拿到的是「修長勻直」的甘蔗，乙生拿到的則被形容為「節密而貌稍拙」。故事接著描述，乙生看到自己手中的甘蔗後心生不滿，甚至懷疑是否受到輕視：「彼得佳蔗，而我獨得此醜物，豈非輕我乎？」；此時一名老者出面勸解，表示多節甘蔗其實可以象徵「節節高升」，並留下「心寬者見其吉，心窄者先見其辱」的句子，將原本單純的甘蔗外型差異，轉化成對人物心境與器量的諷刺。文章寫到宴席結束後，甲生開心將甘蔗帶走，甚至視為「寶刀」；然而，乙生並未接受老者說法，隨後將甘蔗交由他人處理，並遺留在路旁。作者最後更以「是歲開票，乙生敗」作結，直接把現實中的市長選舉套入寓言情節，讓整篇文章的政治嘲諷意味瞬間拉滿。除了故事本身，網友對《甘蔗記》的「課本感」也相當買單，作品不僅模仿傳統國文教材的排版，旁邊還設計「課文主旨」，以「凡事當以寬大之心看待，不因外物之異而生嫌忌」等文字，反過來替整起事件下註解。文章曝光後，不少網友大讚創作者文采，還笑稱「誰說學文言文沒用」，留言區甚至出現「萬安棄蔗」等新造詞，用來形容「受人敬贈卻未珍惜」之意。至於甘蔗事件本身，蔣萬安29日已公開致歉，表示當天因為逐桌向民眾致意，先將廟方致贈的甘蔗交由里長協助保管，活動結束後因疏忽沒有帶走，並已致電向董事長林春裕致歉。蔣萬安今日受訪時也被問到網友創作的《甘蔗記》，他則是重申整起事件是自己的疏失，表示「真的非常不好意思」、「金價揪拍謝」，並未對相關內容進一步評論。