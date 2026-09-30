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▲馬辣集團「菊花盛開」高雄店將開幕，與台北忠孝店一同推出套餐買一送一。（圖／馬辣集團提供）

高雄義享店、台北忠孝店推買一送一優惠 限時4天

▲售價1480元的2人安格斯牛海陸套餐，同樣也享買一送一優惠。（圖／馬辣集團提供）

台東「機關車庫」推新菜單 烤鴨升級為四吃還有小火鍋

▲台東「機關車庫 Tea House 1917」推出全新港式料理菜單，烤鴨三吃升級為「片皮鴨四吃」奢華套餐。（圖／雲品國際提供）

馬辣餐飲集團宣布，旗下「菊花盛開 麻辣老火鍋」，繼台北忠孝店引爆社群話題後，高雄義享店於10月正式開幕！為歡慶品牌南部首店登場，台北忠孝店同步跨區同慶，10月5日至10月8日限時4天推出「雙人套餐買一送一」，活動期間凡內用點購指定雙人套餐，包括「2人豬梅花海陸套餐（1280元）」、「2人安格斯牛海陸套餐（1480元）」及「2人不老牛九宮格套餐（1680元）」，即贈「同款雙人套餐招待券」一張，限下次平日時段使用。換算下來，若是點用豬梅花海陸套餐，等於換算下來每人每餐只要320元。「菊花盛開 麻辣老火鍋」主打香氣層次豐富的重慶牛油老火鍋，現場注茶湯滾沸後，滿室盡是誘人的牛油辛香；鍋底招牌嫩鴨血更是如布丁般滑嫩。搭配手撕毛肚、大刀腰片、心鮮黃喉等特色涮品，以及現炸酥肉、醬香肉包等川渝小吃，更有社群話題滿滿的「爆打小人鮮蝦干貝滑」與人氣熊貓雪花冰，完整呈現香麻熱辣的山城老火鍋靈魂。歡慶高雄義享店開幕，與台北忠孝店同步推出買一送一優惠，10月5日至10月8日限時4天，推出「限定三款雙人套餐買一送一」。菊花盛開表示，10月再祭出兩大好友專屬回饋！即日起凡來店內用餐並追蹤品牌官方IG，出示畫面即贈實用又幽默的「菊花盛開抽取式衛生紙100抽」一包，每位成人限憑單一帳號兌換乙次，數量有限。此外，10月LINE好友專屬禮則獻上經典甜品「四川冰粉」一份！10月1日至10月30日期間，內用消費符合指定低消條件，即可憑LINE官方好友招待券免費兌換。⏹︎活動日期：10月5日(一) ～ 10月8日(四)指定套餐：2人豬梅花海陸套餐（1280元）、2人安格斯牛海陸套餐（1480元）、2人不老牛九宮格套餐（1680元）活動方式：凡內用點購指定雙人套餐，即贈「同款雙人套餐招待券」乙張 招待券使用期間：10月19日 ～ 11月30日 平日限定活動日期：即日起 ～ 送完為止活動方式：來店內用餐並追蹤品牌官方 IG，即贈「菊花盛開抽取式衛生紙（100抽）」一包⏹︎活動日期：10月1日(四) ～ 10月30日(五)活動方式：加入官方 LINE 領券，成人內用達門檻即招待經典甜品「四川冰粉」一份位於台東舊站，充滿濃厚歷史氛圍的特色餐飲地標台東「機關車庫 Tea House 1917」，自即日起端出全新港式料理菜單，包括港式撈麵、燒臘飯等經典主食外，並將原本的烤鴨三吃升級為「片皮鴨四吃」奢華套餐；同時10月1日起攜手在地烘焙坊推出「叉燒菠蘿油」，每份售價110元。機關車庫也特別研發「港式個人小火鍋」，每鍋最低自240元起，湯頭涵蓋清爽鮮甜的「金湯海味昆布」、濃郁酸甜的「香濃鮮蕃茄」、充滿道地滋味的「香菜松花皮蛋」，以及麻香爽快的「青花椒麻辣」四款口味湯體。主餐可搭配牛胸腹、梅花豬或養生蕈菇。