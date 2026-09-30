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▲今日舉辦記者會，現場聚集滿滿粉絲，只見利特（如圖）十分寵粉，不斷向大家揮手打招呼。（圖／記者葉政勳攝影）

韓團Super Junior（SJ）隊長利特以節目《廚師的迫降：客家廚房2》二度入圍金鐘獎「實境節目主持人獎」，今（30）日他現身台灣擔任MAVIS產品代言人，受訪時：「能夠連續兩年入圍，真的很感謝台灣的朋友們、E.L.F.（粉絲名），謝謝大家的支持！」利特與溫昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯以《廚師的迫降：客家廚房2》入圍本屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，連續兩年入圍的他，今受訪時開心表示：「金鐘獎在台灣是非常有公信力的獎項，能夠連續兩年入圍真的感謝台灣的朋友們、E.L.F.，謝謝大家的支持！」除了入圍金鐘獎，利特也成為保健品代言人，今日舉辦記者會，現場聚集滿滿粉絲，只見他十分寵粉，不斷向大家揮手打招呼。提及身體狀況，利特透露曾進行膽囊切除手術，術後醫生特別建議他吃益生菌，另外眼睛也因長期接受強光照射，因此必須管理眼睛健康問題。隨著年齡增加，利特笑說各個地方都有些訊息出來，以前演唱會結束一、兩天就能恢復體力，但現在要四天，不過他也強調每次健檢狀況反而越來越好，甚至長高約一公分左右 。利特與團員們頻繁來台，被稱為「灶咖男團」，10月3日也將與希澈以「SUPER JUNIOR-83z」名義，在高雄流行音樂中心舉辦見面會，他表示：「不管是在哪個地區都非常期待見到大家。」並預告有偷偷準備驚喜給大家，請粉絲們期待！