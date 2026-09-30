我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板橋大遠百、竹北、高雄及信義A13今年業績均創新高，成為遠百整體業績成長的重要支撐。（圖／高市府地政局提供）

▲台中大遠百有強勁餐飲品牌加入，「旭集」自7月開幕以來持續客滿，帶動館內人流。（示意圖／饗賓集團提供）

2026年週年慶將由台中大遠百率先揭開序幕，接續由各館陸續加入年度購物戰局，遠東百貨前8月營收表現亮眼！遠東百貨營運長林彰豐表示，今年截至目前整體業績成長約2至3%，全年營收目標維持600億元以上，全年以成長2至3%為目標。隨著百貨週年慶旺季到來，遠百全台週年慶則挑戰126億元，目標全台業績成長5%，其中板橋大遠百預估成長5至6%，台中大遠百則估成長約3.5%，竹北、高雄都可望創下歷史新高。林彰豐指出，今年截至目前遠百整體業績約成長2至3%，全年營收目標則維持600億元以上，預估全年業績成長2至3%。從各分店表現來看，除了受到去年高基期影響的台中大遠百目前業績約持平外，今年遠百全台週年慶檔期目標成長5%，整體挑戰126億元。各店則依照商圈條件、競爭環境及去年同期基期設定不同目標。台中大遠百週年慶預估成長約3.5%；板橋大遠百則看好成長5至6%，全年拚130億元營收；竹北、高雄也可望創下歷史新高。林彰豐提到，高雄遠百則受惠於亞灣區持續開發，新大樓陸續完工，商業活動增加，消費動能仍強，因此高雄據點今年仍有機會創下歷史新高。台中雖有漢神洲際加入戰場，不過受限於交通不夠便利，過了新開幕蜜月期後，推估人流仍會回歸七期商圈，且台中大遠百有強勁餐飲品牌加入，「旭集」自7月開幕以來持續客滿，帶動館內人流。板橋大遠百今年表現受到美妝、3C、輕奢及韓系品牌帶動。美妝方面，板橋大遠百也加大年輕客群布局，安排Matin Kim、MFG等韓系品牌進駐，帶動女裝業績表現。3C則包括Apple、DJI運動相機及Insta360都有新品發布，成為週年慶業績成長的重要動能；輕奢品牌方面，COACH表現亮眼，Longchamp則在年中之後受到新包款推出帶動，業績再度回升。據記者觀察，從遠百今年各店及不同品類的表現來看，百貨市場呈現的並非全面性成長，而是不同商圈、不同客群各自找到消費理由。美妝、3C、輕奢等品類仍有消費需求，同時韓系品牌則鎖定年輕客群，顯示百貨業者現在更依賴分眾經營。換句話說，現在百貨市場不是「沒有人消費」，而是消費者更精準地把錢花在自己重視的品類上。從遠百今年週年慶各店設定不同成長目標，以及板橋大遠百開始著重年輕人喜好的「韓系品牌」策略來看，百貨業者除了守住既有客群，也得持續尋找新的消費族群，才能在市場競爭加劇下維持成長。林彰豐也提到，台灣目前呈現K型經濟現象，AI及科技產業成長強勁，相關產業帶動的消費效益也可望挹注零售市場，對整體百貨消費是正向成長。