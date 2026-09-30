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台灣人均金融資產淨值 全球排名第五

▲台灣近年人均金融資產淨值。（圖／安聯集團提供）

投資組合定調財富增長

AI將成左右發展走向的關鍵變數

根據安聯發布最新《全球財富報告》，將近60個國家的家戶資產負債狀況置於顯微鏡下放大審視，2025年全球家庭財富創下了歷史新高，資產資產成長12.4%，為存款、保險和退休金的兩倍，其中台灣人均金融資產淨值高達164470歐元，名列全球第五。安聯最新報告指出，無視於政經環境的錯綜複雜，2025年全球金融資產創下歷史新高達268.4兆歐元，年增率上升8.6%，主要因為市場勢頭積極給力，每5歐元的新增家庭財富 ，其中約4歐元就是由資產價格所貢獻的；相反地，新增儲蓄則下降5.4%至4.1兆歐元。值得注意的是，台灣家庭的總金融資產增加8.7%至4.5兆歐元，較2024年的9.3%增幅稍為減少，也低於本報告涵蓋的其他亞洲市場（不包括日本及中國）平均的9.8%，但仍高出全球平均的8.6%，其中又以證券類的增長最為強勁，飆漲17.7%，遠遠超過存款（4.9%）和保險和退休基金 (2.4%)，使其在台灣的家戶資產組合的比重，大幅提升至34.9%，超出該地區的30.8%平均值，但仍低於全球的46.9%占比。2025年，台灣的金融資產經通膨調整後，上升6.9%，與2024年錄得的7.0%相去不遠，自2019年來累計41.5%的增幅，不但高出該地區的39.6%平均值，更凌駕於全球的22.9%之上。台灣家庭負債增加6.3%至7.142億歐元，相較於資產，增幅略微緩慢。帶動淨金融資產上揚9.1%到3.8兆歐元。台灣人均金融資產淨值高達164470歐元，名列全球第五 。安聯首席經濟學家兼首席投資長Ludovic Subran指出，2025年全球財富再創新高，這僅反映部分事實。自2019年以來，名目金融資產雖大幅成長50%，但扣除通膨後的實際增幅僅為23%。西歐的情況更為糟糕，金融資產實際增幅較2019年僅微增0.5%；相較之下，北美上漲21%，中國漲幅則高達70%。資產組合的配置已成為誰能從財富創造中實現獲益的關鍵。2025年，證券類強勁成長12.4%，增速比存款（5.7%）、保險和退休金（5.0%）快了兩倍以上，推升其占全球金融資產的比重至46.9%，為歷史新高。其中，北美家庭因將高達60.7%的投資組合投入證券類，明顯受惠於市場的強勁漲勢；該地區貢獻了全球金融資產新增總額的51.4%。回顧過去十年，資產評價增值占北美金融資產成長的比重高達 71%，而西歐僅 36%，充分展現了將儲蓄投入市場進行投資、而不將錢擱置於低收益帳戶裡的重要性。安聯預估 2026 年全球金融資產可望維持9%的穩健成長。但是中期的總體環境正逐漸轉趨嚴峻，故此經濟成長趨緩、通膨僵固、地緣政治碎片化以及高額政府公債等，均可能對資產報酬率造成壓力。展望未來，AI將成為關鍵變數，更為強勁的生產力與獲利雖能支撐資產報酬率，但當家庭財富愈來越依賴AI推動的金融市場時，亦能掀起新的脆弱性。然而，AI帶動的財富效應，重點不僅在於多少財富能被創造，問題的關鍵也是到底誰能實現獲利。安聯預期，「AI 有望成為下一波推動財富增長的重要引擎，但真正值得關注的是，這些新增財富最終將由誰受益。」安聯研究專題與政策研究主管Katharina Utermöhl指出，隨著AI可能將更多價值創造轉向資本所有者，如何讓更多人參與資本回報，以及制定協助勞工適應變革的相關政策，將成為確保 AI 所創造的「財富紅利」能夠被更廣泛共享的關鍵。