他後續表示，「看到你們來，我情緒有點失控，很謝戲大家替我加油，包含電視機前的大家，來名古屋看我的大家...」楊勇緯也坦言，不論是外界給他的期待、或是對自己的期許，「壓力真的很大。」

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楊勇緯苦戰12分鐘吞敗 賽後坦言：找不到對手破綻

勝部輸掉時告訴自己往前看，盡量先準備下一場對手，可惜結果不是自己期待的樣子，但這也不是壞事，知道自己有哪些地方要改變。

謝謝大家來看我 楊勇緯賽後淚崩、轉身整理情緒

外界期待一直都有，必須謝謝大家，不論是電視機、現場的人。

中華隊「柔道男神」楊勇緯今（30）日銅牌戰歷經超過12分鐘苦戰，最終0：1不敵中國強敵馬宇林，無緣收下柔道代表隊首面獎牌。楊勇緯賽後看到大批媒體後淚崩，一度轉身背對現場媒體，大口呼氣整理情緒後才回頭，展現出感性一面，楊勇緯本場包含正規3分鐘、黃金加時9分鐘，總計苦戰超過12分鐘，他透露，自己2018年也曾打過正規賽加起來20分鐘比賽，但今天寢技一直沒有把對手翻過來，「沒有藉口，這就是比賽的一環，沒有什麼好奇怪，對手對我有針對性策略，讓我一直無法掌握到他的空檔。」「還是希望把好的一面展現出來，比較可惜是這部分。」楊勇緯坦言壓力很大，希望把情緒控制好，「」楊勇緯苦笑說，看到媒體都來看他，卻沒有表現好，感到很不好意思，也跟大家道聲感謝，談到新賽制下，「正規賽要趕快決勝負，先取分數就有很大優勢，比賽上比較容易贏，到黃金加賽，誰會跌倒不知道。 」收拾好情緒，楊勇緯明天就要離開名古屋，「明天就要出發了，每次比賽找到自己問題，好好規劃、調整，應該就是我的功課了。」楊勇緯賽後要回到休息室前，運動部長李洋還來到後台，給予暖心一抱。