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▲板橋大遠百則看好成長5至6%，全年拚130億元營收。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶期間於家用家電部門單筆消費每滿2000元，即可獲得電子抽獎券1張，獎項包含iPhone Duo等42項人氣好禮。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲板橋大遠百彩妝週年慶組合。（圖／翻攝自DM）

▲板橋大遠百彩妝週年慶組合。（圖／翻攝自DM）

一年一度遠東百貨週年慶即將登場！2026年遠東百貨以「時尚進化‧玩出新風格」為主題，週年慶由台中大遠百率先拉開序幕，接續由各館陸續加入年度購物戰局，《NOWNEWS》整理全台遠百週年慶檔期、必搶商品組合，不只祭出滿額回饋、信用卡加碼，還有新櫃、潮流品牌及限量優惠登場。📍遠百台中：9月17日至10月6日（已結束）📍遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百：10月15日至11月1日📍遠百桃園、遠百花蓮：10月22日至11月8日📍遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百：10月29日至11月15日📍遠百竹北、遠百板橋中山：11月12日至11月29日遠東百貨營運長林彰豐提到，遠百全台週年慶挑戰126億元，目標全台業績成長5%，各店則依照商圈條件、競爭環境及去年同期基期設定不同目標。台中大遠百週年慶預估成長約3.5%；板橋大遠百則看好成長5至6%，全年拚130億元營收；竹北、高雄也可望創下歷史新高。今年週年慶從美妝、服飾、精品到3C、家電全面祭出優惠，其中化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，滿1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元，累計滿5萬元再加送600元。國際精品首12日單筆滿1萬元送1,000元，指定大家電單筆滿1萬元送1,000元，保健器材則是單筆滿5,000元送500元。信用卡優惠也同步加碼，攜手10大銀行推出分期回饋，全館單筆滿6,000元分6期送200元，滿1萬元分6期送400元；數位3C則針對Apple等指定商品推出專屬回饋，10大指定銀行單筆滿1萬元分6期送500元。此外，HAPPY GO卡友還可用點數兌換紅利券，扣200點送100元紅利券、扣500點送250元紅利券，依此類推，讓累積點數直接轉換成週年慶購物金。遠百APP金級會員今年也有專屬活動，活動期間於家用家電部門單筆消費每滿2,000元，即可獲得電子抽獎券1張，獎項包含iPhone Duo等42項人氣好禮，每月抽一次，共計送出3支iPhone Duo。另外還有會員限定滿額禮，累計消費滿6000元可兌換「菇菇太空包DIY」，滿1萬2000元再送義大利原裝進口MANTOVA橄欖油。週年慶期間也有全館限定回饋，第二週週四起，當日單筆滿2000元可兌換手把式漸層杯；第三週，週四起則可兌換掛勾式漸層自動摺疊傘。📌資生堂國際櫃｜百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、推薦價2,520元，內含百優精純乳霜50ml＋百優精純乳霜18ml×3，限量100組。📌植村秀｜頂級潔顏大油發燒組價值18,454元、推薦價7,164元，板橋大遠百獨家，內含山茶花精萃奢養潔顏油450ml×2，以及柚子精萃潔顏油50ml×18，限量30組。📌蘭蔻｜小黑瓶發燒組10月15日至18日首4日限定，價值12,000元、推薦價4,185元，內含超極限肌因賦活露50ml正貨＋7ml×10，限量30組。