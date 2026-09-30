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「巴西川普」與本尊貧富差很大

巴西2026年大選倒數在即，一名酷似「川普分身」的政壇新人迅速引爆話題。現年59歲的民航飛行員儒尼奧爾（Plínio Vicentin Junior）準備角逐米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的聯邦眾議員席次，並正式以「普利尼奧·川普」（Plínio Trump）作為選票上的登記姓名，試圖將對美國總統川普的模仿轉化為個人獨特的政治品牌。綜合外媒報導，除了選票名稱直接向川普「致敬」，普利尼奧的宣傳造型亦全面複製這位美國總統的經典形象。在其發布的競選影片中，他模仿川普的言談舉止與肢體動作，向選民喊話，「老面孔已經夠了，是時候來點不一樣的了。快來認識『普利尼奧·川普』！」並高呼「讓巴西再次偉大」。普利尼奧表示，「因為我長得像川普，所以我能看出有多少人喜歡他」，大讚川普是一位標誌性的政治人物。普利尼奧認為，巴西現在需要更多右翼的選擇，而「川普就是右翼的一個代表」。然而，根據提交給巴西選舉法院的申報資料顯示，這位「巴西川普」的身家背景與川普本尊相去甚遠。普利尼奧最高學歷登記為高中畢業，在職涯經歷方面，他登記的職業為民航飛行員、領航員及航空機械師，與建立房產帝國起家的川普截然不同。普利尼奧向司法機關申報的總資產為167萬雷亞爾（約新台幣1022萬元），其中包括兩棟分別價值90萬及45萬雷亞爾的住宅、一塊價值11萬雷亞爾的土地，以及兩輛價值分別為11萬與10萬雷亞爾的汽車，這樣的財產規模顯然也與川普完全不可同日而語。