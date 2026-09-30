我是廣告 請繼續往下閱讀

纏訟4年身心俱疲 張淑娟：我是從鬼門關爬回來的

提昔年報導反駁指控 張淑娟：照片當年就已刊出

當場跪地痛哭 「誰會買一個滾床單藝術家的作品？」

王鴻薇陪同出席 民事案10月底續開庭

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年間公開指稱，前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」女主角，張淑娟憤而提告。案件纏訟4年，高等法院二審29日宣判，改判周玉蔻9月、蔡玉真6月徒刑，蔡玉真得易科罰金18萬元。張淑娟今（30）日在國民黨立委王鴻薇陪同下召開記者會，談到多年來承受的身心壓力數度哽咽，最後更當場下跪哭喊，「我跪求中華民國高等法院還我一個公道」，並透露自己看到判決後幾乎無法說話，甚至在家打了自己100個耳光、閉門不出。張淑娟一開場便哽咽表示，這4年來為了捍衛自己的清白，不斷進出法院，甚至慶幸父母已經過世，不必陪著她承受整起事件。她形容自己「是從鬼門關爬回來的」，並感謝一路協助、鼓勵她的人。談及二審結果，張淑娟直言，「精神科給我的藥不夠吃的，昨天看到判決，我無法說話。」她認為，一般人或許認為妨害名譽並非重罪，但事件對她造成的影響卻延續至今。張淑娟也針對蔡玉真在節目中使用她的照片及個人資料表達不滿，質疑對方「有覺得對我做的事情很不道德，沒有媒體良心嗎？」她並在記者會現場播放當年政論節目畫面，重現事件發生時的相關內容。張淑娟也拿出過去有關蔣孝嚴婚外情的媒體報導，指出當年雜誌就曾刊出蔣孝嚴與王筱嬋的照片，且當時《TVBS週刊》的發行人兼總編輯就是周玉蔻。她另從自身工作經歷反駁當年節目中的相關說法，表示自己1986年進入中華航空、1990年離職，而華信航空之後才成立，因此對於節目所提「華航有規矩，一定要飛華信」等內容，認為與自己的實際經歷及時間並不相符。張淑娟並提到，一審期間法院曾就蔡玉真證詞涉及不實部分，函送檢方另行偵辦，她也希望外界持續關注後續進展。談到事件對生活造成的影響，張淑娟情緒再度潰堤。她表示，退休後原本喜歡畫畫，也希望能靠創作度過餘生，但這幾年背負相關標籤，讓她連正常生活都受到影響。記者會最後，張淑娟突然起身走到一旁跪下，哭喊：「我跪求中華民國高等法院還我一個公道，我在家裡已經打了100個耳光了，而且我閉門不出。」她接著表示，自己是一名退休人士，原本希望餘生能靠畫畫養活自己，卻因這起事件遭受巨大衝擊，「誰會去買一個滾床單藝術家的作品呢？」並再次強調「我沒有滾床單」，盼司法還她清白。陪同出席的王鴻薇表示，案件歷經4年司法程序，相關證人、證物都經過法院調查，因此張淑娟對二審結果難以接受。她也提到，事件發生於2022年台北市長選舉期間，媒體報導與選舉政治交織，張淑娟才希望再次向社會說明。張淑娟表示，自己已為此案奔波4年，希望司法重新檢視相關資料、還她公道；此外，相關民事案件預計10月29日再度開庭，她仍將繼續面對後續司法程序。