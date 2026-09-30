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自由座總量管制 實施日期未定

民眾高度依賴高鐵 評估台鐵、國道可吸納量

中秋教師節連假剛結束，高鐵疏運人次屢創新高，卻引發不少民怨，交通部今（30）日開檢討會議，部長陳世凱也針對旅客擁擠不適，以及第一線同仁承受較大工作壓力表達歉意。另外，他也請高鐵公司檢討自由座總量，在尖峰時段做好管控分流。9月24日晚間為中秋連假前夕，但當天也是上班日，陳世凱說，通勤人潮與返鄉人潮同時出現，形成非常大的疏運尖峰。未來高鐵公司必須重新思考自由座的總容量及尖峰時段能容納多少旅客，避免類似狀況重演。交通部今日上午與高鐵、台鐵等開疏運檢討會議，陳世凱下午受訪表示，這次疏運看到高鐵載運量達到上限，除了考量整體運量之外，旅客搭乘舒適度也要考慮，因此已要求高鐵公司檢討自由座總量，目前並未定有時間表。陳世凱解釋，限制總量會讓部分旅客近不了車站，必須精算高鐵可承載的旅客量，以及台鐵及國道客運可以吸收多少「高鐵無法負擔的旅客量」，希望盡快有結果，讓民眾舒適返鄉。陳世凱也提到，這幾次連假觀察，國人對高鐵的依賴程度越來越高，但台鐵現在EMU3000自強號充足座位、車廂舒適，因此也請台鐵加入運具聯防。例如過去曾擔心台中可能會有壅塞，這次透過台鐵新烏日站與高鐵台中站的轉乘串接，整體疏運成效良好。未來請雙鐵成為合作夥伴，一起協助民眾返工、返鄉。