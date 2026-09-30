「嫁給有錢人」是不少人曾想過的人生目標，但日本26歲女子Masami卻真的把這個夢想付諸行動。育有1歲女兒的她近日在IG公開自己的「嫁有錢人養成史」，從鎖定醫師對象開始，她苦讀考進筑波大學醫學系，接著為了成為公婆喜愛的媳婦，精進鋼琴、拿下全國大賽冠軍，甚至考取氣象預報員資格、兼任氣象主播，最終在21歲時與醫學系學長交往並結婚。影片曝光後掀起熱議，吸引超過110萬人朝聖，不少網友驚呼：「根本就是把自己變成豪門。」
日本26歲女「嫁有錢人」超狂養成史！苦讀醫學系、鋼琴奪冠
綜合日媒報導，Masami目前26歲，育有一名1歲女兒。她透露，自己是「索取型女孩」，會從他人身上取得時間、精力、金錢與愛情，從小便抱持嫁入豪門、透過婚姻改變人生的想法，因此早早鎖定「認識醫師」為目標。
為了增加與醫師接觸的機會，Masami選擇從升學開始布局，進入專門輔導頂尖大學醫學系考試的補習班「鐵綠會」。她坦言自己原本非常不擅長讀書，但為了達成目標投入大量時間苦讀，最後成功考上筑波大學醫學系，讓自己直接進入理想對象集中的環境。
考進醫學系後，Masami並沒有認為目標已經完成，反而繼續替自己的「豪門媳婦養成計畫」加碼。她認為「會彈鋼琴的媳婦比較討公婆歡心」，因此重新投入從小學習的鋼琴，持續提升琴藝。
沒想到原本帶有明確目的性的努力，竟因此帶來驚人成績。Masami不僅參加全國音樂大賽，更擊敗音樂系學生奪下冠軍，讓她原本為了婚姻而培養的技能，意外變成真正拿得出手的實力。
隨著Masami逐漸獨自升級，除了醫師圈與音樂圈，她也把目標延伸到演藝圈，認為「演藝圈裡一定有很多有錢人」，因此又去取得氣象預報員資格，並開始兼職擔任氣象主播，希望藉此增加接觸不同圈層人士的機會。
想當米蟲「自己先獨自升級」！一票人跪了：超帥氣
一連串「找豪門」行動持續多年後，在21歲那年Masami的人生終於出現轉折。一名同為醫學系的學長因為看見Masami參與節目的演出，主動與她搭話，兩人之後開始交往，最終步入婚姻，也讓她從小憧憬的「嫁入豪門」目標正式實現。
有趣的是，Masami雖然一路喊著想成為被另一半養的「米蟲」，婚後生活卻完全沒有走向躺平。如今的她除了照顧1歲女兒，還擔任醫美外科醫師，持續經營自己的專業與生活。
Masami也提出自己的擇偶觀，「如果想和高條件的人結婚，那就努力到自己也成為高條件的人。」回顧這段經歷，她更幽默形容，「把『靠別人』發揮到極致，就會變成這樣喔。」
故事曝光後，網友紛紛崇拜直呼，「超帥氣的女人」、「根本已經到了讓人尊敬的地步了」、「這只是優質女跟優質男結婚而已吧！」、「這條件就算單身也能變成有錢人啊」、「自己已經先成為豪門」、「說要靠別人，結果最靠得住的是自己」、「能做到這麼極致，除了支持我不知道還能說什麼了」。
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綜合日媒報導，Masami目前26歲，育有一名1歲女兒。她透露，自己是「索取型女孩」，會從他人身上取得時間、精力、金錢與愛情，從小便抱持嫁入豪門、透過婚姻改變人生的想法，因此早早鎖定「認識醫師」為目標。
為了增加與醫師接觸的機會，Masami選擇從升學開始布局，進入專門輔導頂尖大學醫學系考試的補習班「鐵綠會」。她坦言自己原本非常不擅長讀書，但為了達成目標投入大量時間苦讀，最後成功考上筑波大學醫學系，讓自己直接進入理想對象集中的環境。
考進醫學系後，Masami並沒有認為目標已經完成，反而繼續替自己的「豪門媳婦養成計畫」加碼。她認為「會彈鋼琴的媳婦比較討公婆歡心」，因此重新投入從小學習的鋼琴，持續提升琴藝。
隨著Masami逐漸獨自升級，除了醫師圈與音樂圈，她也把目標延伸到演藝圈，認為「演藝圈裡一定有很多有錢人」，因此又去取得氣象預報員資格，並開始兼職擔任氣象主播，希望藉此增加接觸不同圈層人士的機會。
想當米蟲「自己先獨自升級」！一票人跪了：超帥氣
一連串「找豪門」行動持續多年後，在21歲那年Masami的人生終於出現轉折。一名同為醫學系的學長因為看見Masami參與節目的演出，主動與她搭話，兩人之後開始交往，最終步入婚姻，也讓她從小憧憬的「嫁入豪門」目標正式實現。
有趣的是，Masami雖然一路喊著想成為被另一半養的「米蟲」，婚後生活卻完全沒有走向躺平。如今的她除了照顧1歲女兒，還擔任醫美外科醫師，持續經營自己的專業與生活。
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