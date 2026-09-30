近年匹克球運動在全球快速發展，憑藉容易入門、趣味性高，以及兼具運動與社交等特色，逐漸受到不同年齡層民眾喜愛。看好匹克球在台灣持續成長的潛力，新光人壽今年首度舉辦「2026新光認真盃匹克球公開賽」，希望透過賽事與體驗活動，讓更多民眾認識匹克球、接觸運動，也將「認真生活、認真運動」的精神帶進日常。
攜手MIZUNO辦體驗營 媒體、企業員工率先感受匹克球魅力
「2026新光認真盃匹克球公開賽」前置體驗活動於9月30日舉行，新光人壽攜手知名運動品牌MIZUNO美津濃，邀請媒體與企業員工一同參與匹克球體驗。
MIZUNO美津濃近年積極關注匹克球市場發展，看好這項新興運動在台灣逐漸受到關注、運動人口持續成長，期望透過品牌合作與運動推廣，讓更多人認識匹克球的魅力。本次體驗營由專業教練帶領參與者進行基礎教學與簡易對打，讓初次接觸者也能在輕鬆互動中感受匹克球的運動樂趣。
9月30日同時也是本屆賽事全面開放報名的第一天，新光人壽正式向全台匹克球愛好者發出參賽邀請，號召更多民眾投入這項兼具趣味性與社交性的全民運動。
「認真」不只拚成績 也代表投入生活與挑戰自己
主辦單位表示，新光人壽長期關注健康與運動，希望透過舉辦匹克球賽事，讓運動不只是競賽，而是成為更多人生活中的一部分。相較於傳統球拍運動，匹克球具備容易上手、互動性高等特色，不論是第一次接觸的新手，或是已具備比賽經驗的球友，都能在球場上找到屬於自己的樂趣與挑戰。
本屆賽事以「認真」作為核心精神。主辦單位指出，「認真」不只代表追求比賽成績，更代表願意為自己喜歡的事情投入、挑戰自己並享受運動過程。無論參賽者是抱著挑戰自我的目標，或單純想與朋友一起體驗匹克球，都能透過賽事感受「認真」所代表的正向力量。
蔡萱教練：匹克球門檻低 新手也能快速享受對打樂趣
擔任本屆賽事顧問的蔡萱教練表示，匹克球近年在國際間快速發展，除了休閒娛樂之外，也逐漸建立完整的競技與賽事環境。台灣目前也正處於匹克球快速成長階段，從場地、俱樂部、教學到各類型賽事，都可以看到越來越多參與者加入。
蔡萱教練指出，對一般民眾而言，匹克球最大的魅力之一，就是不需要具備非常深厚的球拍運動基礎，也能透過實際體驗快速感受到對打樂趣。
新光人壽也鼓勵第一次接觸匹克球的民眾，不必因為擔心「不會打」而卻步，「第一次拿起球拍不用想太多，先把球打出去、享受與別人對打的過程，當你開始享受這項運動，就會發現匹克球其實非常有趣。」
公開賽11月北教大登場 9月30日起開放報名
「2026新光認真盃匹克球公開賽」將提供不同程度的參賽者參與，讓有經驗的球友挑戰競賽，也讓剛接觸匹克球的民眾有機會踏出參賽第一步。主辦單位希望藉由賽事打造一個兼具競技、交流與樂趣的運動平台，讓每個人都能以自己的方式「認真上場」。
本屆賽事已正式全面開放報名，無論是已經愛上匹克球的球友，或是一直想嘗試卻還沒有機會拿起球拍的民眾，都歡迎加入「2026新光認真盃匹克球公開賽」，一起從體驗開始，認真享受運動、認真挑戰自己。
2026新光認真盃匹克球公開賽賽事資訊
賽事日期：2026年11月14日（六）至11月15日（日）
賽事地點：國立臺北教育大學體育館3F（臺北市大安區和平東路二段134-17號3樓）
報名時間：2026年9月30日（三）至10月18日（日）
報名連結：https://bao-ming.com/eb/content/7211
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「2026新光認真盃匹克球公開賽」前置體驗活動於9月30日舉行，新光人壽攜手知名運動品牌MIZUNO美津濃，邀請媒體與企業員工一同參與匹克球體驗。
MIZUNO美津濃近年積極關注匹克球市場發展，看好這項新興運動在台灣逐漸受到關注、運動人口持續成長，期望透過品牌合作與運動推廣，讓更多人認識匹克球的魅力。本次體驗營由專業教練帶領參與者進行基礎教學與簡易對打，讓初次接觸者也能在輕鬆互動中感受匹克球的運動樂趣。
9月30日同時也是本屆賽事全面開放報名的第一天，新光人壽正式向全台匹克球愛好者發出參賽邀請，號召更多民眾投入這項兼具趣味性與社交性的全民運動。
「認真」不只拚成績 也代表投入生活與挑戰自己
主辦單位表示，新光人壽長期關注健康與運動，希望透過舉辦匹克球賽事，讓運動不只是競賽，而是成為更多人生活中的一部分。相較於傳統球拍運動，匹克球具備容易上手、互動性高等特色，不論是第一次接觸的新手，或是已具備比賽經驗的球友，都能在球場上找到屬於自己的樂趣與挑戰。
本屆賽事以「認真」作為核心精神。主辦單位指出，「認真」不只代表追求比賽成績，更代表願意為自己喜歡的事情投入、挑戰自己並享受運動過程。無論參賽者是抱著挑戰自我的目標，或單純想與朋友一起體驗匹克球，都能透過賽事感受「認真」所代表的正向力量。
擔任本屆賽事顧問的蔡萱教練表示，匹克球近年在國際間快速發展，除了休閒娛樂之外，也逐漸建立完整的競技與賽事環境。台灣目前也正處於匹克球快速成長階段，從場地、俱樂部、教學到各類型賽事，都可以看到越來越多參與者加入。
蔡萱教練指出，對一般民眾而言，匹克球最大的魅力之一，就是不需要具備非常深厚的球拍運動基礎，也能透過實際體驗快速感受到對打樂趣。
新光人壽也鼓勵第一次接觸匹克球的民眾，不必因為擔心「不會打」而卻步，「第一次拿起球拍不用想太多，先把球打出去、享受與別人對打的過程，當你開始享受這項運動，就會發現匹克球其實非常有趣。」
公開賽11月北教大登場 9月30日起開放報名
「2026新光認真盃匹克球公開賽」將提供不同程度的參賽者參與，讓有經驗的球友挑戰競賽，也讓剛接觸匹克球的民眾有機會踏出參賽第一步。主辦單位希望藉由賽事打造一個兼具競技、交流與樂趣的運動平台，讓每個人都能以自己的方式「認真上場」。
本屆賽事已正式全面開放報名，無論是已經愛上匹克球的球友，或是一直想嘗試卻還沒有機會拿起球拍的民眾，都歡迎加入「2026新光認真盃匹克球公開賽」，一起從體驗開始，認真享受運動、認真挑戰自己。
2026新光認真盃匹克球公開賽賽事資訊
賽事日期：2026年11月14日（六）至11月15日（日）
賽事地點：國立臺北教育大學體育館3F（臺北市大安區和平東路二段134-17號3樓）
報名時間：2026年9月30日（三）至10月18日（日）
報名連結：https://bao-ming.com/eb/content/7211