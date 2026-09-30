台北101董事長賈永婕昨（29）日分享一段失而復得的插曲，透露朋友的85歲公公到台北101逛街時，不慎將隨身包包遺忘在4樓廁所。沒想到包內竟裝著長者的重要財物，包括7本存摺及印章。家人發現包包不見後急忙尋找，甚至一度準備報警、通知銀行，所幸最後有好心人將包包送回櫃台，所有物品也完好無缺，讓賈永婕忍不住感謝：「101真是一個好地方。」
上完廁所忘拿包！85歲翁回頭尋找已不見
賈永婕昨日在臉書透露，當天下午接到朋友電話，得知對方85歲的公公到台北101逛街，卻在4樓上完廁所後忘了拿走包包。等到發現包包不見，再回頭尋找時已經找不到，連樓下失物櫃台也沒有收到，讓家人相當著急。
更讓人緊張的是，包包裡放著長者幾乎所有的重要家當，包括7本存摺和印章。賈永婕得知後，一邊協助調閱監視器，一邊請長者趕緊報警，同時通知銀行注意帳戶安全。
好心人拾獲送回櫃台！包內物品通通沒少
但就在長者準備動身前往報警的路上，事情突然出現轉機，原本不見的包包原來已經好心民眾拾獲後送回台北101櫃台。更讓人鬆一口氣的是，包內物品全數完好無缺，沒有任何遺失，85歲長者最後也開心領回包包。
結束失物驚魂之後，由於長輩帶了大量財物出門逛街，賈永婕忍不住幽默打趣：「我的老天爺！是想在週年慶買爆101嗎？」同時感謝拾獲包包並主動送回的民眾，「好感謝這位好心人的幫忙！101真是一個好地方。」
貼文曝光後，不少網友也留言分享自己曾經失而復得的經驗，對於拾獲者願意主動將失物送回大讚暖心，也有人注意到長者使用的包包疑似為愛馬仕款式，價格約21萬元起，讓討論焦點一度轉向包包本身。但對於長者以及家人而言，最重要的並非包包價值，而是7本存摺、印章等重要物品都能完整找回，這場虛驚也因此平安落幕。
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賈永婕昨日在臉書透露，當天下午接到朋友電話，得知對方85歲的公公到台北101逛街，卻在4樓上完廁所後忘了拿走包包。等到發現包包不見，再回頭尋找時已經找不到，連樓下失物櫃台也沒有收到，讓家人相當著急。
更讓人緊張的是，包包裡放著長者幾乎所有的重要家當，包括7本存摺和印章。賈永婕得知後，一邊協助調閱監視器，一邊請長者趕緊報警，同時通知銀行注意帳戶安全。
但就在長者準備動身前往報警的路上，事情突然出現轉機，原本不見的包包原來已經好心民眾拾獲後送回台北101櫃台。更讓人鬆一口氣的是，包內物品全數完好無缺，沒有任何遺失，85歲長者最後也開心領回包包。
結束失物驚魂之後，由於長輩帶了大量財物出門逛街，賈永婕忍不住幽默打趣：「我的老天爺！是想在週年慶買爆101嗎？」同時感謝拾獲包包並主動送回的民眾，「好感謝這位好心人的幫忙！101真是一個好地方。」