行動電源什麼時候該換？經濟部標準檢驗局提醒，行動電源若有膨脹、破裂、異常發熱、異味、冒煙等狀況，就應停止使用；若已出現異常破損或膨脹，更應立即更換。近期業者也開始把「定期換新」導入行動電源。PHILIPS宣布10月1日起推出「365行動電源保值換新計畫」，消費者購買指定產品並完成保固登錄後，可依方案取得換新優惠，第一年舊換新最高55折，同步推出GoodCube Air半固態行動電源，容量10000mAh，建議售價1599元。
行動電源內部使用鋰電池，隨著充放電次數增加及時間推移，電池效能都可能逐漸下降，因此不能只靠「用了幾年」判斷是否該換。標準檢驗局2026年1月最新提醒，使用前就應先檢查行動電源外殼是否有膨脹、破裂等異常，使用過程如果出現過熱、異味或冒煙，也應立即停止使用並移至安全處。
行動電源沒有固定壽命 出現5警訊別再撐
1.外殼膨脹、變形：代表產品已出現異常，應停止繼續使用。
2.破裂、凹陷或明顯受損：尤其摔落、撞擊後，更要檢查外觀是否異常。
3.異常發熱：充放電時溫度明顯異常，應立即停止使用。
4.出現異味或冒煙：屬於明顯安全警訊，應停止使用並移至安全處。
5.充電異常：例如無法正常充電或充電狀態明顯異常，都不建議繼續使用。
PHILIPS舊換新最高5.5折 10月1日起上路
PHILIPS行動電源在今年7月正式推出GoodCube半固態行動電源，主打通過2027年BSMI穿刺測試，並公布完整電芯成分，讓消費者用得安心。系列搭配首波舊換新活動祭出PHILIPS行動電源老用戶5折換新，8月又與全國電子合作不限品牌行動電源7折換新，三個月就創下近5000顆銷量。10/1開始PHILIPS更首創「365保值換新計畫」，希望透過更完善的售後機制，讓使用者在享受便利充電的同時，也能擁有安心的使用體驗。
加入「365保值換新計畫」只需三步驟，第一、選擇官方授權通路購買PHILIPS行動電源；第二、掃描內盒小卡QRcode；第三、線上登錄保固啟動保值方案。後續每年品牌會依方案規則定期發放換新優惠券，第一年可享最高55折的換新折價，等於使用滿一年即保值45%，舊品也能成為新品換購金。
除了「365保值換新計畫」，PHILIPS也同步推出新品GoodCube Air自帶線半固態行動電源，主打輕量化，機身重量僅180公克，是GoodCube系列產品中最小巧的一款，支援最高22.5W快充及4款裝置同時充電，通過BSMI與CCC認證，售價1599元。
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1.外殼膨脹、變形：代表產品已出現異常，應停止繼續使用。
2.破裂、凹陷或明顯受損：尤其摔落、撞擊後，更要檢查外觀是否異常。
3.異常發熱：充放電時溫度明顯異常，應立即停止使用。
4.出現異味或冒煙：屬於明顯安全警訊，應停止使用並移至安全處。
5.充電異常：例如無法正常充電或充電狀態明顯異常，都不建議繼續使用。
PHILIPS行動電源在今年7月正式推出GoodCube半固態行動電源，主打通過2027年BSMI穿刺測試，並公布完整電芯成分，讓消費者用得安心。系列搭配首波舊換新活動祭出PHILIPS行動電源老用戶5折換新，8月又與全國電子合作不限品牌行動電源7折換新，三個月就創下近5000顆銷量。10/1開始PHILIPS更首創「365保值換新計畫」，希望透過更完善的售後機制，讓使用者在享受便利充電的同時，也能擁有安心的使用體驗。
加入「365保值換新計畫」只需三步驟，第一、選擇官方授權通路購買PHILIPS行動電源；第二、掃描內盒小卡QRcode；第三、線上登錄保固啟動保值方案。後續每年品牌會依方案規則定期發放換新優惠券，第一年可享最高55折的換新折價，等於使用滿一年即保值45%，舊品也能成為新品換購金。
除了「365保值換新計畫」，PHILIPS也同步推出新品GoodCube Air自帶線半固態行動電源，主打輕量化，機身重量僅180公克，是GoodCube系列產品中最小巧的一款，支援最高22.5W快充及4款裝置同時充電，通過BSMI與CCC認證，售價1599元。