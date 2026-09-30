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日本東京JR新宿站近期有許多民眾目擊到站內出現神秘的小車子，在站內緩慢移動，這是JR東日本測試的移動式垃圾桶機器人，讓往來的民眾能更方便丟垃圾。根據讀賣新聞與朝日新聞報導，JR東日本九月起於東京都新宿車站内，展開「移動式垃圾桶機器人」的測試。希望藉這個驗證機會測試安全性等技術細節，逐步導入作業，以達到清掃業務更高效率的目標。這款機器人高約1公尺、寬約60公分、長約1公尺，會在指定路線上進行巡邏，往來民眾可直接將可燃垃圾或空罐等投入車體上方的垃圾孔。機器人配備人體感測器，在實驗首日的8日當天，以每秒0.2至0.3公尺的速度自動避開行人並順暢走行，吸引不少民眾接連投遞垃圾。本次實驗地點設於新宿站地下1樓的剪票口內大廳，測試期間截至11月20日止，於工作日每日上午10時至下午5時進行。新宿站站長田中茂（63歲）表示，「機器人的外觀設計融入了山手線與中央·總武線的招牌配色，這也是值得大家關注的亮點之一。」JR新宿站每日乘客人數約達133萬人，新宿站是世界上乘客人數最多車站，雖然這台行走的「垃圾桶機器人」目前仍處於實驗階段，但它能在車站構內來回移動、收集行人的垃圾並運往集體處理點。這類設備先前在大阪·關西世博會上也曾引發關注，但進駐車站剪票口內尚屬首次。JR新宿站月台與大廳共設有7處垃圾桶，但經常迅速爆滿，站務人員每天必須動員十數次進行清理與回收。JR東日本希望能藉此減輕清掃人員的負擔。