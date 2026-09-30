🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時登場，10月2日至10月4日連續3天，買2送2半價好康又來了！
換算成單件平均特價，雪碧無糖汽水18元、辛拉麵25元；杜老爺曠世奇派雪糕加10元多1支，平均每支30元，約是6折，口味有巧克力、草莓、提拉米蘇、玫瑰鹽焦糖巧克力可選。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月2日至10月6日，換算成單件特價，阿咧運動補給飲料15元、UCC無糖咖啡18元、紅豆牛奶QQ雪糕18元、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕25元、好時金磚巧酥白夾餡巧克力23元、農心辣白菜泡菜袋麵25元、鹼性離子水800毫升15元、盛香珍迷你蘇打／迷你牛奶餅13元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是9月30日至10月4日，共有4款商品買1送1，包括農心杯麵平均25元、辛拉麵辣白醬袋麵平均33元、芬達葡萄汽水平均18元、辛炒麵起司風味平均38元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月1日上午9時開賣VV茶系列590ml任一瓶13元，共有檸檬紅茶、英式紅茶、無糖綠茶、無糖烏龍茶4種口味；以及烏龍麵2入29元，平均1人份只要15元；金利華魚包蛋105元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時登場，10月2日至10月4日連續3天，買2送2半價好康又來了！
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月2日至10月6日，換算成單件特價，阿咧運動補給飲料15元、UCC無糖咖啡18元、紅豆牛奶QQ雪糕18元、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕25元、好時金磚巧酥白夾餡巧克力23元、農心辣白菜泡菜袋麵25元、鹼性離子水800毫升15元、盛香珍迷你蘇打／迷你牛奶餅13元。
門市「限時殺5日」是9月30日至10月4日，共有4款商品買1送1，包括農心杯麵平均25元、辛拉麵辣白醬袋麵平均33元、芬達葡萄汽水平均18元、辛炒麵起司風味平均38元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月1日上午9時開賣VV茶系列590ml任一瓶13元，共有檸檬紅茶、英式紅茶、無糖綠茶、無糖烏龍茶4種口味；以及烏龍麵2入29元，平均1人份只要15元；金利華魚包蛋105元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。