🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是10月2日至10月4日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是9月30日至10月4日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於10月1日上午9時開賣 VV茶系列590ml任一瓶13元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於10月1日上午9時開賣 Simple Life烏龍麵200g×2入29元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於10月1日上午9時開賣金利華魚包蛋150g特價105元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時登場，10月2日至10月4日連續3天，買2送2半價好康又來了！換算成單件平均特價，；杜老爺曠世奇派雪糕加10元多1支，平均每支30元，約是6折，口味有巧克力、草莓、提拉米蘇、玫瑰鹽焦糖巧克力可選。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是10月2日至10月6日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是9月30日至10月4日，共有4款商品買1送1，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，10月1日上午9時開賣VV茶系列590ml任一瓶13元，共有檸檬紅茶、英式紅茶、無糖綠茶、無糖烏龍茶4種口味；以及烏龍麵2入29元，平均1人份只要15元；金利華魚包蛋105元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。