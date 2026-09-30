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▲ 宏南社區內生活機能完備，黃文志同時呼籲，盼將園區內游泳池、網球場、體育館等運動設施納入「運動場域社區化」佈點，實現國營事業、地方政府、民間企業與在地居民能夠共生共榮的願景。（圖／市議員黃文志提供）

高雄市議會今（30）日進行市政總質詢，左楠區市議員黃文志當面向市長陳其邁提出建言，呼籲加速推動「宏南宿舍群」的文資保存與活化，提出應透過旅宿轉型與社區運動場域開放，盼市長陳其邁在未來能將此案帶進中央，協助法規及國營事業解套，為在地獨特的文史環境注入新活力，與演唱會經濟共生共榮，打造古今交融的楠梓新榮景。楠梓區宏南宿舍群位於捷運世運站與油廠國小站交界，原為日治時期的日本海軍第六燃料廠宿舍，戰後由台灣中油接管，原本甲、乙、丙、丁等不同等級的建築格局，轉為中油員工宿舍。日式聚落融入油人生活軌跡，保留至今，民國102年，宏南宿舍群獲文資審議通過登錄為文化景觀，總面積廣達約70公頃，園區內林蔭蓊鬱，蘊藏豐富歷史紋理，並且生活機能完備。黃文志指出，宏南宿舍群在登錄為文化景觀後，維護進度緩慢，目前僅一棟完成修復並對外開放、兩棟修復中，其餘高達300棟以上房舍因缺乏系統性整理。來看演唱會的外縣市歌迷，受惠市府高效率的交通疏運，常在散場後旋即搭車離開，也有人因旅宿花費超出預算，沒能在高雄多留一晚。鄰近世運主場館的宏南宿舍群，就是極具潛力的住宿環境，「在文資保存、演唱會經濟和地方發展思維下，應該由市府主導、介入振興。」黃文志說，目前卡關主因在於土地與建物產權歸屬台灣中油公司，國營事業內部思維保守，除了產權問題，法規門檻也是巨大阻礙，依據現行《經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法》，土地出租用途並未將「觀光旅宿」列入列舉項目中，若要將宿舍群修繕、轉作旅宿，必須依該辦法第6條，尋求「其他中央機關核定之重大建設」途徑，由中央目的事業主管機關會商經濟部取得「專案核准」。針對閒置房舍修繕、維護經費，黃文志提出可依《文化資產保存法》規範保存、修復及再利用機制，借鏡高雄市三軍眷村成功推動的「以住代護」模式，結合市府116年度編列之相關預算持續辦理，讓歷史空間重生。黃文志呼籲盼能將園區內游泳池、網球場、體育館等運動設施納入「運動場域社區化」佈點，並比照市立運動中心開放適用敬老卡點數，實現國營事業、地方政府、民間企業與在地居民能夠共生共榮的願景。市長陳其邁當面承諾，會在卸任前請副市長加速整理包含中油、老員工、新員工等利害關係人意見，加速協商進度，也會請行政院做相關協助。他表示，後勁地區是未來產業發展的鐵三角區域之一，站在市府立場不加速發展的確相當可惜，所以只要取得共識，公辦都更或政策補貼，市府都願意做。