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美國總統川普日前與中國國家主席習近平會晤時，雙方回顧二戰歷史，然而二戰結束時，中華人民共和國尚未成立，被質疑「刻意抹去中華民國」，中國國台辦今（30）日在記者會與台灣媒體在相關議題上交鋒，並宣稱中共為抗戰中流砥柱，反嗆民進黨歪曲歷史。對此，民進黨發言人吳崢表示，台灣人對於二戰歷史耳熟能詳，也聽過一句有名的話，「一分抗日、兩分應付、七分發展」；他強調，中國散播三個80年錯誤的歷史論述，是想歪曲、篡改過去歷史的軌跡。國台辦上午舉行例行記者會，台媒關注中華民國在二戰抗戰歷史事實，詢問大陸是否將當年中華民國的抗戰成果，延續為今日中美合作的歷史依據？等問題，發言人張晗則稱「提問內容與事實不符」，並重申中共對抗戰歷史的一貫論述；台媒也追問「如果台灣民眾支持中華民國也是台獨嗎？」，張晗回應「已多次闡明立場」、未正面回應。民進黨下午召開中常會，吳崢在會後受訪表示，國台辦指稱民進黨以及民進黨政府散播特定史觀、歪曲歷史等，其實台灣人民在成長過程中對於二戰的歷史都耳熟能詳，如中共在二戰及抗日期間的角色，都聽過非常有名的一句話叫做「一分抗日、兩分應付、七分發展」，這是台灣大街小巷都非常熟悉的歷史。吳崢提到，黨主席賴清德去年特別向國人報告，中國在國際上散播三個80年錯誤的歷史論述，想去歪曲、篡改過去歷史的軌跡。他說，對於中共在國際上持續企圖以輿論戰、認知戰的方式，削弱台灣、中華民國的主體性，民進黨會繼續密切關注。針對台灣人在中國言論是否會受到中國打壓，吳崢表示，中共至今沒有說明「言論審查」界限在哪裡，這也是民進黨政府一再提醒的，包含李孟居等知名個案，陸委會也做出統計，過去幾年已經有超過400名的國人同胞，在中國遭到關押或是不正當的拘留、訊問等。吳崢提到，中共過去幾年在《民族團結促進法》等相關的法制上不斷地強化，這也是民進黨政府反覆提醒國人，若大家有必要前去中國，一定要注意其增加的風險，並留意自身安全；他提醒，陸委會也有宣導，前往中國前能先去網站上登記，讓政府及時掌握國人同胞的行蹤，並在必要時及時提供協助。