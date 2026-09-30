女星李懿日前因為害怕中秋節連假開車會塞在路上，加上為日本琵琶湖42K走路活動特訓，決定徒步從台北木柵走到桃園內壢的老家，她全程拍影片紀錄，最終花費超過8小時、走了50591步、36K，從白天走到天黑才到目的地，讓李懿大呼：「腿已廢！」
李懿政大出發、土城休息 前往鶯歌途中被曬傷
李懿一早8點30分以政治大學為起點，一路經過中和、景平捷運站，等紅燈時不忘順便拉筋，她耗費3個多小時走到土城超商才做第一次休息，也報名日本琵琶湖健行的表哥中途加入，兩人行經前往鶯歌的河堤，由於整段路沒有遮蔭的地方，李懿曝曬在烈日之下2小時，滿臉紅通通。
李懿走到晚上才到家 雙腳「鐵腿」泡冰水舒緩
到了鶯歌老街附近，李懿開心地表示離家已經不遠，接著經過八德，她大呼終於走到自己熟悉的地方，一直到傍晚近6點，媽媽和妹妹帶著愛犬來幫李懿加油，路程大約剩下2個多小時，李懿和表哥最後在晚上6點16分到達家門口，完成艱鉅的任務。
回到家後，李懿趕緊把腳浸在冷水中舒緩，笑說「腿已廢」，網友為她的毅力豎起大拇指：「我真的超喜歡看這種影片的！超讚」、「好熱血」、「太崇拜妳，我說真的」、「走了8個多小時，中秋烤肉妳也被烤熟了」、「超瘋狂，但是我也想試試看，下次我試試看從新竹回中壢」、「太扯，太厲害了吧！」
李懿IG
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李懿一早8點30分以政治大學為起點，一路經過中和、景平捷運站，等紅燈時不忘順便拉筋，她耗費3個多小時走到土城超商才做第一次休息，也報名日本琵琶湖健行的表哥中途加入，兩人行經前往鶯歌的河堤，由於整段路沒有遮蔭的地方，李懿曝曬在烈日之下2小時，滿臉紅通通。
李懿走到晚上才到家 雙腳「鐵腿」泡冰水舒緩
到了鶯歌老街附近，李懿開心地表示離家已經不遠，接著經過八德，她大呼終於走到自己熟悉的地方，一直到傍晚近6點，媽媽和妹妹帶著愛犬來幫李懿加油，路程大約剩下2個多小時，李懿和表哥最後在晚上6點16分到達家門口，完成艱鉅的任務。
回到家後，李懿趕緊把腳浸在冷水中舒緩，笑說「腿已廢」，網友為她的毅力豎起大拇指：「我真的超喜歡看這種影片的！超讚」、「好熱血」、「太崇拜妳，我說真的」、「走了8個多小時，中秋烤肉妳也被烤熟了」、「超瘋狂，但是我也想試試看，下次我試試看從新竹回中壢」、「太扯，太厲害了吧！」