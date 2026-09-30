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▲王偉軒在名古屋亞運高爾夫男子組首回合繳出65桿，暫時並列第1。（圖／TPGA提供）

2026愛知名古屋亞運高爾夫項目今（30）日登場，中華高爾夫代表隊首日傳出好消息。男子組王偉軒首回合上演「獵鷹秀」，繳出低於標準桿5桿的65桿，與「台灣女婿」、日本名將比嘉一貴暫時並列第1；女子組方面，徐薇淩在首回合後來居上，後9洞狂抓5鳥，最終以67桿作收，暫時並列第3名，女子團體也暫時並列第2。整體來看，中華高爾夫代表隊首日表現相當亮眼，保有爭奪獎牌的機會。中華隊男子高爾夫代表隊本屆由詹世昌、洪健堯與王偉軒組成，其中洪健堯是上屆杭州亞運銅牌得主，詹世昌則是暌違20年再度站上亞運舞台。男子組第一回合上午率先登場，王偉軒狀態火燙，全場射下1隻老鷹，另抓下3鳥，最終以65桿繳卡，一度單獨衝上領先位置。雖然之後曾被日本選手比嘉一貴超車，但比嘉一貴後段吞下柏忌，最終同樣繳出65桿，兩人暫時並列第1。王偉軒首日能在競爭激烈的男子組站上領先群，對中華隊爭取個人與團體獎牌都相當關鍵。其他中華隊選手方面，詹世昌首回合抓下3鳥，但也吞下4柏忌，最終以71桿作收，暫時並列第23名。洪健堯則抓下2鳥，但出現1次雙柏忌與2次柏忌，首日繳出72桿，暫時並列第29名。男子高爾夫賽程仍長，首日結束後差距尚未完全拉開，詹世昌與洪健堯接下來若能降低失誤、提高抓鳥效率，仍有機會在後續回合往前推進。女子組賽事中午登場，中華隊由「微笑球后」曾雅妮領銜，搭配徐薇淩與錢珮芸聯手出擊。首度參加亞運的徐薇淩今天從後9洞出發，開局並不順利，一下場就先吞下柏忌，之後在第16洞又出現雙柏忌，一度陷入落後。不過徐薇淩展現強大調整能力，第18洞抓下小鳥穩住節奏，轉場後火力全開，後9洞一共抓下5鳥，最終單回合繳出6鳥、1雙柏忌、1柏忌，以低於標準桿3桿的67桿作收，暫時並列第3名。錢珮芸首日同樣展現後段回穩能力。她前9洞吞下3柏忌、僅抓1鳥，但轉場後手感回升，再抓3鳥，最終以69桿繳卡，暫時並列第9名。暌違20年重返亞運的曾雅妮開局表現不差，前9洞抓下3鳥、吞1柏忌，可惜轉場後未能延續攻勢，最終以71桿完成首回合。女子團體部分，中華隊首日暫時並列第2，仍保有爭牌甚至向上挑戰的機會。