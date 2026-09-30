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根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第14次配息資訊，這次預估每股配發金額為2元，連4季配息金額都創新高。若以9月30日收盤價39.89元來推算，預估單次配息率5.03%，預估年化配息率約20.13%。這次除息日訂於10月19日，想參與這次領息的投資人，最晚需在10月16日買進，收益分配發放日則訂於11月13日。據了解，00927群益半導體收益ETF每1、4、7、10月配息，成分股皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，主要集中在先進製程與成熟代工如台積電、聯電、日月光，同時搭配傳統高息股如瑞昱，兼具半導體與高息兩大市場火熱主題，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。ETF理財達人表示，00927公布今年第4次季配息金額達每單位2元，年化配息率高達20.13%，連續4季創下配息金額新高。同時今年以來，因企業獲利成長帶動資本利得，今年來含息報酬率翻倍達105.41%，投資報酬上完全搭上AI的趨勢潮流，也能滿足投資不能沒有台積電，也不能只有台積電，在追求投資報酬率以及打造每季現金流兩大面向完美契合。整體而言，台股半導體科技高息ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略，建議投資人可續抱。財富管理專家也認為，投資台灣半導體產業，00927為台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，投資人不妨適度配置00927以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。