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▲許甫公開一份民進黨台北市黨部函文，當中寫明要同仁積極動員支持者參加沈伯洋競總成立大會。（圖／許甫提供）

▲資料中明定各級動員責任額，預計要催出5300名支持者。（圖／許甫提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋「洋流」話題持續受到關注，然而，民眾黨台北市議員參選人許甫日前公開一份公文，內容是民進黨台北市黨部列出沈伯洋競總成立大會的「動員責任額表」，可以看到當中總計要動員5300人，這讓許甫不禁質疑外界看到的「洋流」是否全然來自支持者自發響應，更形容這種安排根本是現實版「造流者」。沈伯洋競選團隊先前已公布，競選總部成立大會將於10月4日舉行，活動地點位於北平東路，入口則在林森北路與北平東路交叉口。競選團隊也公布演出嘉賓及重量級站台陣容，沈伯洋日前則表示，活動限量的「搖滾區」有數百個名額，因同時有大量民眾上網搶位而迅速「秒殺」額滿。不過，許甫要大家先別急著感動，來看看後台真正的「幕後大工程」，根據「撿來的」所謂民進黨台北市黨部公文，為了沈伯洋競選總部成立大會，內部可是下達了嚴格的「動員責任額表」打開這張精密的「造流責任清單」，瞬間讓人以為走進了某大企業的第四季業績檢討會。許甫進一步透露不同層級的黨公職人員分配人數，其中，3名立法委員每人負責100人，合計300人；27名市議員及候選人每人分配100人，合計2700人；60名里長每人負責20人，共1200人；12名區主任每人負責50人，合計600人。此外，執委、評委、評召也各有20人的相關任務，整體責任額達5300人。許甫狠酸，外頭風光搶手的「洋流」，怎麼需要基層公職與幹部揮汗如雨、在電話簿前一個個奪命連環Call出來的「人工造浪池」？他更進一步比喻，台劇《人選之人－造浪者》演的是理想情懷；現實中的「造流者」則是看著公文上的KPI，默默咬牙、含淚交人頭。「說好的自發爆棚、瞬間秒殺呢？」許甫最後更語帶嘲諷地表示，大家真的辛苦了，向每一位努力達標5300人責任額的「造流苦工」致上最高敬意，文末還不忘調侃：「洋流來襲還是公文動員？現實版造流者，今天你的KPI達標了嗎？」