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▲因應新機隊陸續引進及全球航網持續拓展，華航擴大招募客艙組員，培育新世代航空服務人才。（圖／華航提供）

隨著新世代機隊陸續引進與全球航網持續拓展，中華航空啟動2026下半年徵才計畫，10月1日起至10月14日率先招募貨運營運人員，平均薪資4.4萬元至4.55萬元 ；10月5日至12日接著開放報名客艙組員，平均薪資6.5萬至7.55萬元，合計招募逾百名人才。客艙組員招募將在10月5日至12日開放報名，初試與複試預計分別在11月7日及11月14日舉行。報名者須具備教育部認可學士學位以上學歷及多益聽讀600分以上或同等英語成績，錄取者最快明年1月中旬起陸續報到。另一方面，華航穩居台灣航空貨運市場領先地位，持續深耕航空貨運市場，今年率先推出生成式 AI貨運客服，同時將招募貨運營運人員。報名時間自10月1日起至10月14日，職務內容涵蓋管理全球客貨機航班貨運作業，包含平衡表製作和盤櫃規劃等。配合營運發展需求，華航未來陸續開放各項職缺招募，相關招募資訊將公布官網人才招募專區，邀請具有航空熱情與國際視野的人才加入團隊，從客艙服務到航空物流，在不同專業領域攜手華航飛向世界。