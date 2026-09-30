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污水管理智慧化節省成本 未來擴及到全國

2014年高雄發生氣爆事故，如今經過12年，經濟部產業園區管局今（30）日召開記者會，持續升級工業管線安全管理並導入AI智慧監控等，雲端大數據及智慧監測，強調自從高雄氣爆意外以後，就從未發生工業管線意外，並未來2年將投入 1 億元做工業管線與污水永續管理。2014年7月31日，高雄輸送液態丙烯的4吋金屬管線因長期受潮腐蝕導致管壁減薄破裂，引發連環爆炸，對高雄市前鎮區與苓雅區造成嚴重意外，造成32人死亡、321人輕重傷。園管局表示，目前全國工業管線僅剩下高雄地區，還有7大管束、69條管線，中央、地方政府與工業管線業者三方合力推動管線安全，但面臨管線圖資、監控系統及環域風險評估等難題。對此，政府導入智慧監控、查核與訓練、動態評估及應變模擬措施，其中2015年監控管線相關案件有3091件、2025年AI影像辨識相關新聞有114筆，強調有部分通報事件可能是民眾聞到異味，尤其是氣爆剛發生時大家比較人心惶惶，或是工廠傾倒有機物，強調從2015年高雄氣爆意外以來，從未發生過任何管線事故，而在污水管理方面，新北土城及大甲幼獅污水廠為示範，導入智慧管網，用藥成本降低20%以上，污水處理節電成效達29%，減碳量約7,000KgCO2；接下來將針對污水排放量超過1,000CMD的園區優先導入下水道水質水量自動監測設施AI安全助理，並建置雨水道AI辨識測試、雲端數據整合平台。園管局表示，未來2年將編列1億元，升級工業管線安全管理及污水永續管理。