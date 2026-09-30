我是廣告 請繼續往下閱讀

▲饗 A Joy坐擁台北101高空美景，堪稱全台最高buffet。（圖／饗賓集團feastogether.com.tw）

添好運吃到飽新增至全台5家 每人699元

▲「添好運吃到飽」菜單一次看。（圖／翻攝自添好運FB）

饗賓集團旗下6大品牌的buffet公布2027農曆春節位子開搶日期！饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集、URBAN PARADISE和果然匯的過年訂位包含2月4日（小年夜）至2月10日（初五），將於明（1）日10:00開跑，優先提供iEAT饗愛吃黑卡會員預約，10月8日10:00則是開放金卡會員，10月15日10:00則是開放所有人都能訂位，目前規定，都只能透過電話預訂。《NOWNEWS今日新聞》整理各梯次日期、訂金與6大buffet過年餐價等資訊一次看。饗賓提醒，6個品牌都要先支付訂金，饗食天堂、果然匯1至2人用餐，每組預付1000元，3人（含）以上統一預付2000元，饗饗、旭集、URBAN PARADISE及饗 A Joy每人收1000元（含0至12歲兒童）。訂位完成後，請於指定時間內完成預付，逾期視同放棄，座位將會釋出，不另行通知。：iEAT 黑卡會員優先電話訂位：iEAT 金卡會員優先電話訂位：全面開放大眾電話訂位：1 至 2 人用餐每組預收 1000 元；3 人（含）以上統一預收 2000 元。：每人預收1000元（含 0-12 歲孩童）。858元+10%至 918元+10%1388元+10%至 2088元+10%另外，添好運「點心放題」再度宣布新的吃到飽優惠，這次一次公布10月、11月，且有優惠的門市從台北、台中、台南及高雄，共計有天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店及高雄SKM Park店合併共有5家，而且活動10月、11月都有，即日起開放1個月內預約。用餐場次部分，5家門市都是平日限定，所有分店用餐時間都是100分鐘，每人699元，叉燒包、燒賣皇、腐皮卷等通通吃到飽。場次也公開：：開放14:00至17:00場次，每時段限量20位；：開放14:00場次，每日限量20位；：開放14:00、15:40場次，每時段限量20位；⏹︎：開放14:00、16:00場次，每時段限量20位。店：從10月12日才開始於平日實施吃到飽優惠，開放時段為14:00，每日限量20位。