今（1）日迎來2026年秋季首個天赦日，命理師王老師在臉書粉專表示，這天除了適合向神明祈求財運、事業順利，也可藉由懺悔重新檢視過往，象徵放下不順、迎接新的開始。若前往廟宇參拜，建議安排在上午7時至下午3時，並準備疏文、懺悔文，也可念誦「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至。」同時要注意避免殺生、欺騙及口舌爭執等3大禁忌。
2026秋季天赦日10月1日登場！財運差、爛桃花纏身可把握
王老師指出，10月1日為秋季戊申天赦日，五行屬金，在傳統命理說法中象徵「豐收」與「斷捨離」。因此，除了祈求財運、事業順利，也適合趁著這個時間重新檢視過去，思考曾經做錯或尚未處理好的事情。
若近期感覺財運卡關、有錢卻收不回來，或是遭遇小人、爛桃花糾纏，甚至許多事情明明已經接近成功，最後卻總差一步，都可以利用天赦日向神明誠心懺悔、祈福，希望放下過往的不順，重新整理生活。
在參拜時間方面，王老師建議可選在上午7時至下午3時之間前往，並準備疏文、懺悔文等用品，向神明說明自身心願與反省內容，誠心祈求財運、工作及人際關係能夠逐步改善。
另外，也可以念誦天赦日參拜口訣，「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至。」希望透過祈福儀式，替年底財運及事業運勢增添助力。
天赦日3大禁忌曝光！殺生、欺騙、爭吵都要避免
至於參拜當天需要注意的事項，王老師提醒有3項行為最好避免，重點在於維持善念、誠心與平和的狀態。
🟡不殺生：
天赦日講究行善積德，因此參拜期間應盡量避免殺生，也可以透過吃素、行善等方式累積福德。
🟡不欺騙：
無論面對他人或神明，都應避免說謊、欺騙，尤其在祈求赦免與重新開始的日子，更應誠實面對自己的過去，檢視曾經做錯的事情。
🟡避免與人爭吵：
當天應盡量少說負面或傷人的話，不與他人發生口角，也避免口出惡言。若過去存在人際糾紛，也可以藉此機會放下，不再持續糾纏。
王老師也提醒，天赦日並非單純「求好運」，更重要的是反省自身言行。透過懺悔、修正過去不妥當的行為，再以新的心態面對接下來的生活，才是傳統習俗中所強調的意義。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師指出，10月1日為秋季戊申天赦日，五行屬金，在傳統命理說法中象徵「豐收」與「斷捨離」。因此，除了祈求財運、事業順利，也適合趁著這個時間重新檢視過去，思考曾經做錯或尚未處理好的事情。
若近期感覺財運卡關、有錢卻收不回來，或是遭遇小人、爛桃花糾纏，甚至許多事情明明已經接近成功，最後卻總差一步，都可以利用天赦日向神明誠心懺悔、祈福，希望放下過往的不順，重新整理生活。
另外，也可以念誦天赦日參拜口訣，「玉皇開恩，逢凶化吉，罪過消除，福財雙至。」希望透過祈福儀式，替年底財運及事業運勢增添助力。
天赦日3大禁忌曝光！殺生、欺騙、爭吵都要避免
至於參拜當天需要注意的事項，王老師提醒有3項行為最好避免，重點在於維持善念、誠心與平和的狀態。
🟡不殺生：
天赦日講究行善積德，因此參拜期間應盡量避免殺生，也可以透過吃素、行善等方式累積福德。
🟡不欺騙：
無論面對他人或神明，都應避免說謊、欺騙，尤其在祈求赦免與重新開始的日子，更應誠實面對自己的過去，檢視曾經做錯的事情。
🟡避免與人爭吵：
當天應盡量少說負面或傷人的話，不與他人發生口角，也避免口出惡言。若過去存在人際糾紛，也可以藉此機會放下，不再持續糾纏。
王老師也提醒，天赦日並非單純「求好運」，更重要的是反省自身言行。透過懺悔、修正過去不妥當的行為，再以新的心態面對接下來的生活，才是傳統習俗中所強調的意義。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。