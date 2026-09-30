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▲慈濟志工協助回收分類。（圖／味全龍提供）

職棒熱潮持續升溫，不只球場戰績受到關注，科技創新、永續與公益也成為球團品牌影響力的重要一環。《網路溫度計DailyView》近日公布「2026第九屆網路口碑之星」，職業賽事類由樂天桃猿獲「策略卓越獎」、味全龍獲「領航創新獎」。本屆調查分析期間為2025年7月1日至2026年6月30日，職業賽事類共納入21個具主客場制、商業化及專業化運作特徵的職業賽事團隊評選，透過網路聲量、正負評比等指標觀察品牌口碑表現。主辦單位指出，味全龍以科技創新開創觀賽新體驗，並長期推動環保教育、減碳及社會公益，帶動正面聲量年成長13%，是此次獲獎的重要表現。味全龍此次累積533,618筆網路聲量，正面討論占39.44%。在科技創新與球星號召方面，味全龍啟用結合Micro LED與AI即時互動的「AI Virtual Studio」，打造沉浸式觀賽體驗；林智勝引退系列賽三日吸引逾10萬人進場，創下中職三連戰觀賽紀錄，相關實戰用品公益競標逾118萬元，捐助頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，其中50%指定捐款給花蓮縣光復國中棒球隊，挹注光復國中及基層棒球隊的訓練資源，幫助孩子們安心勇敢追夢。在環保公益方面，味全龍在復出推手魏應充的期勉下，自2019年重返中職以來即致力推動各項公益行動，2021年更率各隊之先，在主場天母棒球場設置環保教育站，每年落實逾60公噸廢棄物分類、減碳逾74噸，讓球迷在看球同時實踐綠色生活，也讓職棒成為實踐永續與社會共好的平台。