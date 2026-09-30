我是廣告 請繼續往下閱讀

▲上德序以優質雙城地段，以及完整保障贏得購屋者青睞 。（圖／業者提供）

不畏住宅市場依舊低迷，上德開發位於苗栗縣頭份市苗北藝文特區、公北一路與公園三街口的住宅案「上德序」，9月21日舉行開工動土典禮。上德開發表示，「上德序」訴求竹南、頭份雙城生活機能，以及鄰近竹南運動公園等區位條件外，並提出18項安心保證，從建築品質、工程細節到售後服務建立保障機制，受到購屋族青睞。上德開發表示，「上德序」此次順銷提前動工，也讓品牌長期思考的建築理念進一步落地，並提出「心序建築」概念，從居住者感受出發，重新思考建築與人的關係。住宅除了滿足居住需求，也希望成為住戶返家後放鬆、沉澱與調整生活節奏的空間。在空間規畫上，建案強調將陽光、綠意與自然元素融入日常，並從採光、通風、空間尺度及生活動線等面向思考，希望讓建築不只具備外在美學，也能提供舒適、安定的居住感受，並回應家庭不同階段的生活需求。上德開發表示，這項理念也延續品牌對土地及居住品質的重視，從選址、建築規畫、空間尺度到社區環境，都以長期居住角度進行思考；此外，並提出18項安心保證，從建築品質、工程細節到售後服務建立保障機制。「上德序」所在區域生活機能逐步成熟，建案規畫也著眼於日常機能、交通往來與居住環境。上德開發指出，隨著頭份城市發展，居住需求逐漸從「有房可住」轉向對居住品質的重視，希望透過建築與城市、自然及生活的連結，打造長期居住空間。上德開發協理徐振勛表示，「順銷」不只是市場成績，也代表客戶的信任與責任，因此團隊決定加速工程進度，提前舉行開工動土儀式，從藍圖正式走向工程實踐。未來更將持續把「心序建築」理念落實於工程細節，透過陽光、綠意、自然與空間的配置，讓住宅不只是硬體產品，也成為承載家庭生活與記憶的場域。