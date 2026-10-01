《新楓之谷：經典版》終於要開三轉了！官方近日公開「冒險藍圖｜10月版本」，宣布玩家期待已久的全新篇章將於10月15日登場，除了開放冒險家第三次轉職，還將一次解鎖「天空之城」與「冰原雪域」兩大經典地區，玩家也能重新搭上飛船離開維多利亞島，前往更廣闊的世界冒險。
三轉10月15日正式開放 冒險家解鎖全新職業技能
《新楓之谷：經典版》近日公布全新篇章將於10月15日登場，《新楓之谷：經典版》10月版本將推出「冒險家三轉：覺醒的力量」，讓角色突破目前二轉階段，進一步完成第三次轉職，並解鎖各職業全新技能。這也是《新楓之谷：經典版》7月底開服後，職業成長系統首次迎來大幅擴充。
目前遊戲開放劍士、法師、弓箭手、盜賊及海盜5大職業，角色等級上限為 Lv.100，職業進度則停留在二轉；先前隨著玩家等級逐漸提升，「三轉什麼時候開」就成為社群熱門話題。《NOWNEWS今日新聞》9月初也曾整理玩家最期待的更新內容，當時天空之城、冰原雪域與三轉就是主要敲碗項目，如今官方正式確認將在10月15日一次實裝。
天空之城、冰原雪域一起開放 搭飛船離開維多利亞島
除了三轉之外，10月15日也將開放「天空之城」及「冰原雪域」。天空之城是早期《楓之谷》相當具代表性的地區，玩家可從魔法森林碼頭搭乘飛船前往艾納斯島，再經由天空之塔一路前往白雪覆蓋的冰原雪域。
冰原雪域同時也是過去冒險家進行三轉的重要地區，舊版三轉教官便位於當地長老公館；不過《新楓之谷：經典版》的詳細轉職條件、任務流程及技能內容，目前官方尚未完整公開，實際玩法仍要以10月15日更新內容為準。玩家社群及資料站目前整理的三轉資料，多數仍以早期版本或現有客戶端資料作為參考，不能直接視為台灣經典版正式實裝內容。
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《新楓之谷：經典版》近日公布全新篇章將於10月15日登場，《新楓之谷：經典版》10月版本將推出「冒險家三轉：覺醒的力量」，讓角色突破目前二轉階段，進一步完成第三次轉職，並解鎖各職業全新技能。這也是《新楓之谷：經典版》7月底開服後，職業成長系統首次迎來大幅擴充。
目前遊戲開放劍士、法師、弓箭手、盜賊及海盜5大職業，角色等級上限為 Lv.100，職業進度則停留在二轉；先前隨著玩家等級逐漸提升，「三轉什麼時候開」就成為社群熱門話題。《NOWNEWS今日新聞》9月初也曾整理玩家最期待的更新內容，當時天空之城、冰原雪域與三轉就是主要敲碗項目，如今官方正式確認將在10月15日一次實裝。
天空之城、冰原雪域一起開放 搭飛船離開維多利亞島
除了三轉之外，10月15日也將開放「天空之城」及「冰原雪域」。天空之城是早期《楓之谷》相當具代表性的地區，玩家可從魔法森林碼頭搭乘飛船前往艾納斯島，再經由天空之塔一路前往白雪覆蓋的冰原雪域。
冰原雪域同時也是過去冒險家進行三轉的重要地區，舊版三轉教官便位於當地長老公館；不過《新楓之谷：經典版》的詳細轉職條件、任務流程及技能內容，目前官方尚未完整公開，實際玩法仍要以10月15日更新內容為準。玩家社群及資料站目前整理的三轉資料，多數仍以早期版本或現有客戶端資料作為參考，不能直接視為台灣經典版正式實裝內容。