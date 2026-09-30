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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日宣布啟動「大洋流計畫」，「洋流號」將車掃到台北市六個選區宣講，不過，卻被網友質疑，主視覺疑似使用AI創作，引起批評。對此，沈伯洋稍早致歉，坦言團隊有繪師，繪製過程也使用了AI輔助，能用到什麼程度值得討論，「但我們決定不再用這張圖」。沈伯洋下午透過社群媒體Threads發文表示，感謝大家對「台北大洋流」活動以及主視覺的喜愛，這次的視覺創作由台灣繪師與團隊共同完成，從「洋流」的概念發想，世界觀設定、角色與故事設計，到整體視覺方向與影像敘事，皆由台灣團隊原創設計，並透過生成式影像技術協作完成。沈伯洋提到，在提案的一開始，他就跟製作團隊說，創意和視覺的核心，必須由創作者主導，AI可以是工具，但不能取代人的創作，他理解大家對生成式AI與創作之間應該如何互動，有很多關心和討論，「我們尊重每一位創作者的專業，也會持續在新技術的運用上，要求更清楚、負責任的製作流程」。沈伯洋說，他們有繪師，其繪製過程，也使用了AI輔助，如何使用、能用到什麼程度，值得討論，「但我們決定不再用這張圖」。此外，沈伯洋說，今天的簡報中將「內湖」，誤植為「內胡」，是他們製作上的疏失，會後已經完成更正，造成困擾，「我很抱歉，我自己在簡報校稿也沒看到，也會要求團隊，在後續製作與校對上更加仔細，謝謝大家的提醒，也謝謝大家願意一起討論！」