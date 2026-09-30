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甘蔗「節數多」不代表差 命理師另解寓意

「羊吃草」成焦點！沈伯洋能剋制蔣萬安

沈伯洋「慢火型」後勢累積 蔣萬安偏龍馬臉

塔羅牌也加入戰局 兩人「票數很近」陷拉鋸

被追問沈、蔣誰會勝出？小孟老師放話：我敢賭一千萬

民進黨台北市長參選人沈伯洋、台北市長蔣萬安日前先後前往中庄仔福德宮參加活動，兩人都獲董事長林春裕致贈甘蔗祝福，然而，蔣萬安卻被踢爆將甘蔗留在廟宇附近未帶走，慘遭外界一片罵聲，隨後他才緊急致電道歉。對此，命理專家小孟老師以「羊吃草」姓名學進行解讀，被問及北市選戰最終結局時，他更放話：「我敢賭一千萬！」讓全場瞬間發出驚呼聲。小孟老師近日登上《命運好好玩》，節目中談到蔣萬安與沈伯洋收到的甘蔗，他從民俗角度提出不同解讀，甘蔗節數較多、較為密集，不代表是不好的象徵，反而可以解讀為生長過程較為厚實、飽滿，雖然向上生長速度可能比較慢，但也可能代表累積的養分更加充分，因此「節數多」不必然等同負面意涵，更不是網路所稱「萬劫不復」。話題接著轉向姓名學，小孟老師指出，今年是馬年，而蔣萬安姓名中的「蔣」帶有草字頭，從生肖意象來看，「馬會吃草」，因此他認為蔣萬安今年並非完全沒有助力；不過，值得注意的是，沈伯洋名字中的「洋」字，也出現了會吃草的動物「羊」。小孟老師進一步延伸解讀，沈伯洋的「羊」，剛好可以吃掉蔣萬安名字裡的「草」，因此在他的命理象徵中，兩人之間形成某種牽制關係，甚至形容沈伯洋對蔣萬安具有「剋制」意味。這番「羊吃草」說法也成為節目中分析兩人選戰關係的主要話題之一。除了姓名學之外，小孟老師也進一步觀察兩人的面相，他認為沈伯洋具有所謂「羊臉」特徵，包括微捲髮等外觀，在他的面相分類中屬於「羊相」，這類型的人比較偏向慢熱，並非一開始就能讓所有人留下強烈印象，而是隨著時間推進逐步累積聲勢，屬於「慢火慢慢煮」的類型。小孟老師分析，沈伯洋若依照這套面相理論，可能比較容易在選戰後期逐步累積群眾魅力，因此除了原本較容易接觸到的年輕選民之外，若要擴大支持面，仍需要爭取更多長輩族群認同。他並以高雄市長陳其邁作為比較，認為兩人在其所定義的面相類型上，都具有「慢火、慢煮」的特質。至於蔣萬安，小孟老師則形容他的臉型較長，帶有「龍跟馬的臉」特質，與沈伯洋呈現不同風格，他認為，若從這套面相分析來看，蔣萬安較容易掌握長輩族群的支持，但如果希望進一步吸引更多年輕選民，仍需要強化個人特色與年輕族群的連結。節目中，主持人也分別替兩位候選人抽出塔羅牌，幫沈伯洋抽到「錢幣皇后逆位」，蔣萬安則抽到「寶劍七正位」。小孟老師解讀，沈伯洋目前整體氣勢仍不差，但進入11月後受到星象變化影響，運勢可能出現轉弱情況，因此屆時選戰壓力可能增加。他也提到，如果沈伯洋能找到「天秤座」人士協助，可能成為額外助力。小孟老師則提醒蔣萬安10月16日以前，需要特別留意海外、學習、夫妻或家庭等相關議題，這些面向都有可能成為外界討論焦點；該日期過後雖然星象有所變化，但整體而言仍不算輕鬆。他最後更直言，如果最終形成沈伯洋、蔣萬安兩人正面交鋒，從他的命理推演來看，兩人「票數很近」，選情可能呈現拉鋸。當主持人進一步追問，兩人究竟誰的勝出機率比較高時？小孟老師先是賣起關子，突然放話：「我敢賭一千萬！」讓現場主持人立刻驚呼：「一千萬？真的？」節目氣氛瞬間被炒熱。不過，小孟老師隨即揭曉，自己所說的是「捐給製作單位一千萬的印尼盾」，讓現場頓時笑成一片。至於究竟誰會勝出，小孟老師並沒有直接給出明確答案，反而留下懸念，笑稱「這兩個來看，一定是一個男的會中」。由於蔣萬安與沈伯洋兩人都是男性，主持人當場笑回「廢話」，成為節目中的搞笑橋段。小孟老師隨後表示，在他看來，這場選舉最後仍會回到候選人的「個人魅力」，並非單純只看政黨因素。他也特別提到蔣萬安11月的運勢，認為如果黨內有「天蠍座」人士受到水逆影響，相關言論可能連帶牽動選情，因此提醒蔣萬安在同台或公開場合時需要更加留意。