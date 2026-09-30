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杜拜航空（Flydubai）稍早險些發生重大飛安事件，飛機在短短30秒突從高空急墜超過14,000 英呎，一度發出了代表劫機或非法干擾的「7500」代碼，使得以色列戰機緊急升空，沒想到結果令人咋舌，竟是正副機師在駕駛艙內爆發激烈肢體衝突，機上乘客描述了這起事件，亦有乘客為制伏副機師導致流血的畫面傳出，以色列官方正調查這起事件。根據路透報導，以色列官方於週三表示，一架從阿拉伯聯合大公國飛往以色列的航班，在正副駕駛爆發肢體衝突並發送緊急訊號後，改降於沙烏地阿拉伯。根據航班追蹤網站 Flightradar24 的數據，這架從杜拜飛往台拉維夫的杜拜航空FZ1073 號班機，在約旦上空轉向飛往沙烏地阿拉伯。過程中先發送了通用緊急訊號，數分鐘後又發出了代表可能遭非法干擾（如劫機）的另一組緊急訊號。據以色列媒體報導，這架波音 737 客機上載有約 150 名以色列籍乘客，在劫機緊急訊號發出後，再次切換回初始的通用緊急訊號，並最終降落於沙烏地阿拉伯西北部的塔布克（Tabuk）機場。Flightradar24飛行數據顯示，該客機在發出第一個緊急訊號前，曾在不到 30 秒內急速下降近 14,000 英呎（約4267公尺)。由於以色列與降落地沙烏地阿拉伯並無正式外交關係，這起緊急訊號引發了以色列高度的安全警戒。自阿聯與以色列於 6 年前實現關係正常化以來，該航線極受以色列國民歡迎，而本次事件也突顯了該航線潛在的安全風險。以色列總理辦公室發言人·斯皮爾曼（Doron Spielman）表示，目前認為該事件非劫機案，並稱其為「另一起不同性質的事件」。杜拜航空發言人表示，該航班在飛往特拉維夫途中遭遇「突發狀況」並轉降塔布克，隨後安全著陸。發言人指出，機上所有乘客均平安且已確認人數無誤，但未提供更多細節。一名要求匿名的以色列官員透露，兩名機師是在彼此發生肢體打鬥後才發送了緊急訊號。目前尚不清楚是否有機師是故意發送該訊號。乘客 Miriam 的母親卡西斯（Yasmin Abu Kasis）轉述女兒的話表示，女兒在機上聽到尖叫聲，並目擊一名手持刀具的男子將其中一名機師壓倒在地，現場到處都是血跡。以色列媒體Ynet刊登了一張宣稱是於機艙內部拍攝的照片，畫面顯示一名乘客的襯衫被鮮血染紅，目前尚無法核實該照片的真實性。與此同時，以色列亦與沙烏地阿拉伯當局合作，共同調查機上發生的狀況。該航空公司執行長表示，將從杜拜另調派一架客機飛往沙烏地阿拉伯接載乘客，繼續前往以色列。Ynet引述以色列官員說法表示，涉案的副駕駛為阿曼籍，涉嫌在駕駛艙衝突期間試圖使飛機墜毀。他在搏鬥中遭刺傷，最終在另一名阿聯籍機師與以色列乘客的協助下被制伏。一名官員表示：「飛機當時突然俯衝，原本可能以災難收場」；另一名官員在談及這起涉嫌自殺的意圖時補充：「目前正對所有狀況進行調查，而這種可能性在現階段被認為極高」，認為副駕駛就是試圖使飛機墜毀的攻擊者。此外，當局亦正另行調查其是否同時意圖自殺。以色列總理辦公室發布聲明指出，目前「局勢已受控制」，當局正採取一切必要措施，以協助機上的以色列乘客返國。