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▲交通部長陳世凱與行政院顧問李孟諺聽取自行車環島2號線推動進度。（圖／記者李青縈攝）

環島2號線「安全」升級

全新規劃「自行車環島2號線」全長達1,019.4公里，預計在今年底完工啟用。交通部長陳世凱昨（30）日傍晚率隊體驗、騎乘視察北海岸重點路段，比起環島1號線的壯遊，2號線沿途有海邊、森林適合用較長天數看台灣，也可分段環島如適合兩天一夜、享受美食住飯店 。過去「環島1號線」（總長960.8公里）帶起自行車環島風潮，主要是以省道公路為主約6至9天「快速環島」。陳世凱說，「自行車環島2號線」要給旅客慢旅新選擇，以「分段環島、深度旅遊、親子友善」為核心理念。「想騎多少、停在哪裡，完全由自己決定；騎完一段，還能搭車回家。」 陳世凱說，全線透過冬山、二水、潮州、池上等兩鐵特色車站銜接，結合車站牽引道、天棚車道、單車維修組裝區與公共單車租借站，實現「搭一段火車、騎一段單車」的無縫接駁與輕裝慢遊。在安全設計上，環島2號線的路外自行車專用道比例由1號線11%升至37%；而騎士最在意的「與車輛共用外側車道」比例更從37.4%大幅降至12.3%。若加上車流較低的共用道路，全線友善騎乘空間已超過五成，大幅降低與汽機車爭道的風險。目前各工段均依既定期程推進，省道與觀光署轄管路段已陸續完工，10月至11月底將全面啟動完工檢視作業，並在12月底前全數完成缺失改善，確保以最高標準如期啟用。