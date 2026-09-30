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▲好市多宣布10月1日起，購買西式餐飲部餐點前須先掃描會員卡或會員條碼。（圖／會員提供）

好市多新制10月1日上路，日前官方公告，自10月1日起，會員購買西式餐飲部餐點前，須先掃描會員卡或會員條碼，才能進行消費。全台唯一例外的「台中南屯店」，據了解，由於南屯店具公有市場用地BOT背景，因此不僅熟食部免刷會員卡，連停車場也不收費，與全台其他分店有不同的營運模式。依好市多公告內容，自2026年10月1日起，購買西式餐飲部餐點須先掃描會員卡條碼，會員可使用實體會員卡或手機會員條碼；值得注意的是，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，西式餐飲部餐點購買前掃描會員卡，是為維護會員權益及購物體驗，以及提升會員對會員價值的信任與認同，同時好市多也將持續致力於提供會員優質的購物環境與服務體驗。不少會員也樂見其成，認為刷會員卡才能購買，能夠有效縮短排隊人潮，避免非會員單純為了用餐湧入，尖峰時間的消費秩序可望改善，此次西式餐飲部導入會員身分確認，也被部分會員視為強化會員制度的重要措施。不過為何「台中南屯店」成為唯一特例？台中市政府財政局公開資料顯示，好市多南屯店所在基地屬於「市113」公有市場用地，位於八期重劃區豐富段，面積約1萬8563平方公尺，好市多則以BOT模式參與開發。好市多當年依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」興建地下二層、地上二層的現代化零售市場、複合商場及量販賣場，總樓板面積達49,096.51平方公尺。由於土地屬公有市場用地，加上當初採BOT（興建、營運、移轉）方式開發，南屯店的營運條件因此與一般好市多門市有所區隔。也因此，南屯店雖然同樣是好市多量販店，卻出現「熟食不用會員卡、停車免費」等其他分店沒有的特殊規定。