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▲HONOR Magic V6現場上演「電鑽」耐用測試，直接以電鑽接觸螢幕後並沒有看見明顯刮痕。（圖／記者周淑萍攝）

泡水、抗摔都來真的

Magic V6摺起來最薄8.75mm

▲HONOR Magic V6具備IP68、IP69防塵防水認證，可在1.5公尺水深浸泡30分鐘。（圖／記者周淑萍攝）

相機配置潛望長焦

▲Magic V6主打耐用性，現場直接以手機承受重物，手機依舊可正常使用。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果今年首度殺進摺疊手機市場，iPhone Duo還沒正式開賣，Android陣營已經先搶市場，HONOR今（30）日在台推出首款旗艦大摺疊HONOR Magic V6，不同於iPhone Duo的嬌貴，Magic V6在發表會現場直接泡水、電鑽等極限測試通通上場，新機售價65990元，10月3日正式開賣，正面迎戰10月23日登場的Apple iPhone Duo。蘋果今年推出首款可摺疊iPhone Duo，台灣將於10月16日晚間8時開放預訂、10月23日正式發售，256GB售價74900元起，一路到2TB的118900元。Apple將iPhone Duo定位為iPhone史上最大螢幕機型，展開後搭載7.6吋螢幕，搭配A20 Pro晶片與鈦金屬可摺疊機身，正式加入高階大摺疊手機戰局。HONOR則選在蘋果摺疊機上市前搶先推出Magic V6，提供16GB+512GB單一容量，推出丹霞紅、雪原白兩種顏色，建議售價65990元，9月30日起開放預購、10月3日上市，比iPhone Duo的入門價低8910元。Magic V6採用HONOR自研「魯班盾構精鋼鉸鏈」，官方宣稱強度達2800MPa，鉸鏈結構通過SGS50萬次摺疊測試；如果一天開闔100次，換算耐用時間超過13年，外螢幕採HONOR黑鑽螢幕，內螢幕則加入強化UTG玻璃層，同時提升抗摔、抗刮與耐磨能力。整機也通過SGS五星抗摔認證，具備1.5公尺抗摔防護能力，並取得IP68、IP69防塵防水認證，可在1.5公尺水深中浸泡30分鐘，同時能承受80°C高溫熱水與高壓水柱衝擊。HONOR Magic V6雪原白版本摺疊後厚度僅8.75mm，展開後4mm，重量約219g，螢幕均支援1Hz至120Hz更新率，對比iPhone Duo是更輕薄。續航部分， Magic V6在輕薄機身中放進6660mAh電池，支援80W有線HONOR SuperCharge與66W無線快充，處理器採用Snapdragon 8 Elite Gen 5，搭配16GB記憶體與512GB儲存空間。HONOR Magic V6搭載5000萬畫素主鏡頭、5000萬畫素超廣角以及6400萬畫素潛望式長焦鏡頭，長焦支援3倍光學變焦與OIS防手震；內、外螢幕則各配置2000萬畫素前鏡頭，提供多角度懸停與雙螢幕同步預覽功能，被拍攝者可直接透過外螢幕確認畫面，手機也能直接放在桌面進行低角度、免手持自拍或縮時攝影。價格方面，HONOR Magic V6的16GB+512GB售價65990元，10月3日開賣，10月31日前購買Magic V6，可享12個月延長保固以及12個月意外損壞保固，無論人為或非人為損壞，官方表示皆提供每30天免零件費換修一次。