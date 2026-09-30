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▲高雄市旗津區旗津魚市場碼頭發生金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船起火燃燒案，造成附近濃煙密佈。(圖／記者黃守作攝，2026.09.30)

▲高雄市旗津區旗津魚市場碼頭發生金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船起火燃燒案，海巡署艦隊分署高雄海巡隊獲悉後，派出PP-3502艇、PP-3517艇、CP-1080艇等3艘巡防艇前往協助滅火，在強力水柱灌救下，控制火勢。(圖／港務消防大隊高雄港隊提供)

▲高雄市旗津區旗津魚市場碼頭發生金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船起火燃燒案，造成附近濃煙密佈。(圖／記者黃守作攝，2026.09.30)

▲高雄市旗津區旗津魚市場碼頭發生金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船起火燃燒案，海巡署艦隊分署高雄海巡隊獲悉後，派出PP-3502艇、PP-3517艇、CP-1080艇等3艘巡防艇前往協助滅火，在強力水柱灌救下，控制火勢。(圖／港務消防大隊高雄港隊提供)

高雄市旗津區旗津魚市場碼頭於今(30)日中午，發生金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船起火燃燒案，經內政部消防署港務消防大隊高雄港隊據報，會同高雄市政府消防局，以及海巡署艦隊分署高雄海巡隊等單位，派出消防車、巡防艇到場灌救，於下午二時撲滅，經清查無人員傷亡，至於詳細起火原因，正由港務消防大隊高雄港隊調查中。內政部消防署港務消防大隊高雄港隊隊長吳俊毅表示，港務消防大隊高雄港隊據報，旗津區旗津魚市場有金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船停靠碼頭，發生起火燃燒案。港務消防大隊高雄港隊即由隊長吳俊毅帶隊，出動9車25人前往灌救，高雄市政府消防局消防隊也派出13車30人前往支援。駐地在旗津魚市場附近的海洋委員會海巡署艦隊分署高雄海巡隊獲悉後，由高雄海巡隊隊長李松樵指揮，派出PP-3502艇、PP-3517艇、CP-1080艇等3艘巡防艇前往協助滅火，在強力水柱灌救下，控制火勢，並於下午二時撲滅，經清查無人員傷亡。消防署港務消防大隊高雄港隊隊長吳俊毅指出，經查金宏榮號、金佶利號、豐利號等三艘漁船發生火警時，是空船，無船員在船上，致無人員傷亡，至於詳細起火原因，正由高雄港隊調查中。