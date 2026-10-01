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THE 2027世界大學排名日前公布，台灣大學在逾兩千所大學中排第126名，為全台第一，也比上年度第140名進步14名。台大表示，對於各種排名都會虛心參酌，作為改進的參考；未來將持續深耕關鍵重點議題研究，促進國際化與國際合作，也善盡大學的責任，為國家社會培育所需要的人才、帶來貢獻與影響力。THE 2027世界大學排名本次在臺灣時間9月30日上午7時公布，有2297所大學獲得排名，較THE 2026的2191所增加106所。台大在五大評比構面得分均較上年度提升，其中產學合作（Industry）持續排名世界第一，教學（Teaching）、研究環境（Research Environment）及研究品質（Research Quality）、國際化排名或分數均有進步。其餘排名依序為臺北醫學大學、中國醫藥大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、臺灣科技大學、雲林科技大學等。