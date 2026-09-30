我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著中華職棒例行賽進入最終白熱化的季後賽席次爭奪戰，剛在中國棒球城市聯賽（CPB）隨隊封王的富邦悍將前洋投富藍戈（Enderson Franco）今（30）日突然在社群平台Threads上發文，關心悍將的晉級條件，意外引發大批悍將球迷熱烈回應，紛紛留言號召MVP回歸。富藍戈於2022年加盟富邦悍將，曾飆出161公里的極速打破中職歷史紀錄。今年轉戰CPB夏至聯賽加盟上海虎鯨的他，在28日的冠軍系列賽第三戰協助球隊以1：0險勝北京正大龍，以系列賽2勝1敗戰績順利奪冠。喜滋滋曬出冠軍獎盃並寫下「生涯再添一冠」的富藍戈，奪冠後隨即心繫富邦悍將的戰況。他今日在Threads上好奇發問：「除了贏球之外，富邦悍將還需要什麼才能晉級季後賽？還剩幾場比賽？」貼文一出立刻引來大量球迷熱情解惑，更有不少球迷搞笑留言：「We need you, Franco（我們需要你）」、「悍將需要他們的MVP」截至今日賽前，富邦悍將在全年戰績上以58勝57敗、勝率0.504暫居第三，距離排名第二的統一7-ELEVEn獅僅有1.5場勝差。在例行賽僅剩最後5場的關鍵時刻，雙方今晚即將在新莊球場展開正面對決。若富邦今晚搶下勝利，雙方勝差將一口氣縮小至0.5場；反之若由統一獲勝，差距將擴大至2.5場。兩隊在10月4日還有一場在新莊的最終交手，每一場都直接牽動著季後賽門票的歸屬，戰況極度緊張。