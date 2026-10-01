台灣虎航宣布，將於今（1）日上午10:00起開賣2027年夏季航班優惠，尊榮虎及TeamMax訂閱者可優先購票，優惠至當晚11時59分；明（2）日上午10:00起至10月3日晚間23:59則是開放全員都可開搶。優惠航線包含日本、韓國共計有32條，單程最低未稅價1199元起。《NOWNEWS今日新聞》整理優惠日期、適用旅行日期與各航線促銷價格一次看。
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」兩梯次資訊一覽：
📍尊榮虎 (tigerprime) 及TeamMax 優先購票 ：
銷售期間：2026年10月1日10:00 – 23:59
旅遊期間：2027年3月28日 - 2027年10月30日
購票平台：尊榮虎專屬購票連結、TeamMax專屬購票連結
📍全虎迷開賣：
銷售期間：2026年10月2日10:00 – 2026年10月3日23:59
旅遊期間：2027年3月28日 - 2027年10月30日
購票平台：虎航官網
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」32條航線優惠價一覽：
📍日本航線：
台北 - 成田：TWD 1899 起
高雄 - 成田：TWD 1899 起
台北 - 羽田：TWD 1899 起
台北 - 大阪：TWD 1799 起
高雄 - 大阪：TWD 1799 起
台北 - 福岡：TWD 1799 起
高雄 - 福岡：TWD 1799 起
台北 - 名古屋：TWD 1899 起
台中 - 名古屋：TWD 1899 起
高雄 - 名古屋：TWD 1899 起
台北 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台中 - 沖繩 ：TWD 1599 起
高雄 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台北 - 新千歲 ：TWD 2299 起
高雄 - 新千歲：TWD 3299 起
台北 - 函館：TWD 2599 起
台北 - 仙台：TWD 2299 起
高雄 - 仙台：TWD 2299 起
台北 - 新潟：TWD 2299 起
台北 - 小松：TWD 1899 起
台北 - 岡山：TWD 1799 起
台北 - 高知：TWD 1799 起
台北 - 佐賀：TWD 1799 起
台北 - 宮崎：TWD 1799 起
高雄 - 熊本：TWD 1799 起
台北 - 石垣島：TWD 1599 起
📍韓國航線：
台北 - 仁川：TWD 1199 起
台北 - 釜山：TWD 1399 起
台北 - 濟州：TWD 1399 起
台中 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 金浦：TWD 1199 起
越捷航空於World Travel Awards中榮獲「2026亞洲領先航空品牌」
越捷航空則是宣布，於馬爾地夫舉行的世界旅遊大獎（World Travel Awards）頒獎典禮中，榮獲「2026亞洲領先航空品牌」（Asia’s Leading Airline Brand 2026）殊榮。世界旅遊大獎是全球旅遊及觀光產業最具指標性的獎項之一，旨在表彰全球提供卓越產品與服務的旅遊相關組織。各獎項由全球旅遊業專業人士、旅客及消費者投票選出。
越捷航空曾於2023、2024及2025年連續三年榮獲「亞洲領先航空－顧客體驗」（Asia’s Leading Airline – Customer Experience），並於2024年獲選為「亞洲領先航空獎勵計畫」（Asia’s Leading Airline Rewards Programme）。
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📍尊榮虎 (tigerprime) 及TeamMax 優先購票 ：
銷售期間：2026年10月1日10:00 – 23:59
旅遊期間：2027年3月28日 - 2027年10月30日
購票平台：尊榮虎專屬購票連結、TeamMax專屬購票連結
銷售期間：2026年10月2日10:00 – 2026年10月3日23:59
旅遊期間：2027年3月28日 - 2027年10月30日
購票平台：虎航官網
🟡「台灣虎航2027夏季航班優惠活動」32條航線優惠價一覽：
📍日本航線：
台北 - 成田：TWD 1899 起
高雄 - 成田：TWD 1899 起
台北 - 羽田：TWD 1899 起
台北 - 大阪：TWD 1799 起
高雄 - 大阪：TWD 1799 起
台北 - 福岡：TWD 1799 起
高雄 - 福岡：TWD 1799 起
台北 - 名古屋：TWD 1899 起
台中 - 名古屋：TWD 1899 起
高雄 - 名古屋：TWD 1899 起
台北 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台中 - 沖繩 ：TWD 1599 起
高雄 - 沖繩 ：TWD 1599 起
台北 - 新千歲 ：TWD 2299 起
高雄 - 新千歲：TWD 3299 起
台北 - 函館：TWD 2599 起
台北 - 仙台：TWD 2299 起
高雄 - 仙台：TWD 2299 起
台北 - 新潟：TWD 2299 起
台北 - 小松：TWD 1899 起
台北 - 岡山：TWD 1799 起
台北 - 高知：TWD 1799 起
台北 - 佐賀：TWD 1799 起
台北 - 宮崎：TWD 1799 起
高雄 - 熊本：TWD 1799 起
台北 - 石垣島：TWD 1599 起
📍韓國航線：
台北 - 仁川：TWD 1199 起
台北 - 釜山：TWD 1399 起
台北 - 濟州：TWD 1399 起
台中 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 濟州：TWD 1399 起
高雄 - 金浦：TWD 1199 起
越捷航空於World Travel Awards中榮獲「2026亞洲領先航空品牌」
越捷航空則是宣布，於馬爾地夫舉行的世界旅遊大獎（World Travel Awards）頒獎典禮中，榮獲「2026亞洲領先航空品牌」（Asia’s Leading Airline Brand 2026）殊榮。世界旅遊大獎是全球旅遊及觀光產業最具指標性的獎項之一，旨在表彰全球提供卓越產品與服務的旅遊相關組織。各獎項由全球旅遊業專業人士、旅客及消費者投票選出。
越捷航空曾於2023、2024及2025年連續三年榮獲「亞洲領先航空－顧客體驗」（Asia’s Leading Airline – Customer Experience），並於2024年獲選為「亞洲領先航空獎勵計畫」（Asia’s Leading Airline Rewards Programme）。