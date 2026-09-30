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美軍於週三正式結束在伊拉克長達二十多年的軍事任務，引發外界對當地出現安全真空的擔憂。擔心這可能使伊朗支持的什葉派民兵組織聲勢大振，並給予伊斯蘭國（Islamic State）重組的機會。根據路透報導，最後一批撤出的部隊主要來自半自治庫德族自治區埃爾比勒（Erbil）的一座空軍基地。德黑蘭當局及其盟友將此視為一場勝利，但許多伊拉克民眾則深感焦慮，擔心自家安全部隊尚未做好獨當一面的準備。這項撤軍計畫是在 2024 年拜登總統任內達成協議，並由川普政府負責執行，儘管川普政府目前正對鄰國伊朗發動戰爭。此舉距美國領導的盟軍推翻海珊（Saddam Hussein）已過去 23 年。美軍曾於 2011 年底首次撤離，但不到三年後，因伊斯蘭國武裝份子奪取了伊拉克三分之一的領土，美軍被迫重返當地。在本世紀美國規模最大的這場戰爭中，有超過 4,500 名美軍官兵陣亡，約為阿富汗戰爭的兩倍。根據統計網站Iraq Body Count的罹難項目統計，已有超過 20 萬名伊拉克平民在戰爭中喪生。五角大廈表示，美國及其盟邦已正式結束在伊拉克的「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），五角大廈將繼續向伊拉克夥伴提供針對性的訓練與情報支援。作為華盛頓與德黑蘭共同盟友的伊拉克，預計將主導維護國家安全的行動，並持續打壓伊斯蘭國的殘餘勢力。伊拉克總理扎伊迪（Ali Faleh al-Zaidi）在聲明中表示，「國際聯盟任務的結束，並不意味著我們反恐戰鬥的終結，而是象徵伊拉克邁入全面承擔自身安全與穩定責任的新階段。」自海珊政權倒台以來，伊朗透過代理人勢力在伊拉克持續打底。雖然美軍的離開普遍受到伊拉克民眾歡迎，但仍有人擔心，由美國訓練並資助的安全部隊依然無法保護國家。伊拉克安全部隊顧問兼分析師巴哈德里（Jassim al-Bahadli）指出「過去二十年給我們的教訓是：安全真空可能極其危險。」45 歲的高中英文教師阿迪爾·薩勒曼（Adil Salman）表示，伊拉克人「不該急著慶祝」撤軍。他認為，「民兵組織依然在國家控制之外活動，（伊斯蘭國）也尚未消失。我擔心美軍撤離會導致新一輪的不穩定。歸根結底，人們衡量這項決定的標準只有一個：未來幾年的安全能否保持穩定。」伊朗聲稱其最終目標是迫使美軍撤出整個中東地區，並將美軍撤離伊拉克塑造為重大勝利。駐巴格達的政治分析師尤尼斯（Ahmed Younis）指出，撤軍引發了另一種可能性，「在缺乏西方軍事力量存在的情況下，伊朗代理人的膨脹感將與日俱增。這些組織可能會試圖擴大在制定國家政策中的角色，並鞏固其在關鍵機構中的勢力。部分來自中央政府與北部半自治庫德族自治區的伊拉克安全官員表示，美軍撤離還可能給伊斯蘭國武裝份子注入新生命。儘管該組織宣稱建立的「哈里發國」在近十年前已被摧毀，但他們仍保留著潛伏的組織。上一次美軍撤離時，伊拉克軍隊完全不是伊斯蘭國的對手：2014 年該組織攻陷伊拉克第二大城摩蘇爾時，伊拉克士兵甚至脫掉軍服倉皇逃跑。自伊斯蘭國自稱的「哈里發國」於 2017 年被擊敗以來，美軍一直向伊拉克安全部隊提供關於該組織動向的關鍵情報、空中偵察與巡邏支援。曾在反伊斯蘭國戰爭中領導一個旅的伊拉克退役陸軍少將朱布里（Mohammed al-Jubouri）表示，「現在最關鍵的問題是，伊拉克安全機構是否為後聯盟時代準備了可行的 B 計劃？最壞的情況之一，就是伊斯蘭國在伊拉克仍缺乏足夠防空能力來有效應對威脅之際，獲取了武裝無人機或簡易爆炸無人機。」