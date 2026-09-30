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▲JUMP+編輯部官方今（30）日突然公告，與MixGreen的編輯業務委託早在2026年7月終止，同時結束與該公司所屬編輯林士平的業務關係。（圖／X@shonenjump_plus）

JUMP+突公開已終止委託林士平！負責作品不受影響

▲林士平過去參與多部人氣作品的編輯工作，包括《SPY×FAMILY》、《鏈鋸人》、《膽大黨》及《地獄樂》等。（圖／X@SHIHEILIN）

林士平自立門戶創公司！持續投入漫畫編輯工作

林士平晚間發聲！4作品作者已與MixGreen直接簽約

日本知名漫畫編輯林士平過去參與《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《膽大黨》、《地獄樂》等多部知名作品，近期再度成為動漫圈關注焦點。JUMP+編輯部官方今（30）日突然公告，與MixGreen的編輯業務委託早在2026年7月終止，同時結束與該公司所屬編輯林士平的業務關係，並表示此前由林士平負責的連載作品將繼續正常連載，不受影響。對此，林士平也在晚間以Mix Gree社長身分發聲：，雙方聲明也引發外界關注。JUMP+編輯部今日公告指出，與編輯林士平以及其所屬公司MixGreen之間的編輯業務委託已於2026年7月終止，同時結束與該公司所屬編輯林士平的業務關係。不過，JUMP+強調，此前由林士平負責的連載作品仍會繼續正常連載，不會因本次業務關係終止受到影響。林士平過去參與多部人氣作品，包括《SPY×FAMILY》、《鏈鋸人》、《膽大黨》及《地獄樂》等，自立門戶之後，仍負責編輯連載的作品包括《SPY×FAMILY》、《膽大黨》、《KENTURIA》及《WITCHRIV》等。事實上， 林士平是日本出生的台裔第二代，因此在台灣也相當具有知名度，也曾數度來台演講分享經驗。林士平於2006年進入集英社，曾在《月刊少年Jump》、《Jump SQ.》及《少年Jump+》等編輯部從事漫畫編輯工作，並擔任多部人氣作品的編輯，在2022年離開集英社成為獨立編輯，並在同年創建自己的公司 MixGreen，現為該公司代表董事兼社長，旗下有著專業漫畫編輯團隊。林士平長期投入漫畫編輯工作，除了《間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《膽大黨》等作品，也曾參與《青之驅魔師》、《火之丸相撲》、《地獄樂》、《Look Back》等作品的企劃與編輯工作。針對JUMP+編輯部的公告，林士平晚間也在社群平台X上，以MixGreen代表董事兼社長身分發布聲明，他強調，目前正在連載的《間諜家家酒》、《膽大黨》、《KENTURIA》以及《WITCHRIV》4部作品，漫畫家本人皆已與MixGreen直接簽訂合約，因此MixGreen將繼續負責相關編輯工作。JUMP+方面表示：「此前由林士平負責的連載作品將繼續正常連載」，林士平則強調部分作品已與MixGreen直接簽約並持續由公司負責編輯工作，但都並未在公開聲明中進一步說明終止業務委託的具體原因，後續是否真的不會影響到作品連載，全球動漫迷都在關注。