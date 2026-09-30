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2026名古屋亞運網球賽事今（30）日迎來關鍵戰役，名列大會第3種子的台灣男雙一哥何承叡與上屆金牌名將許育修強強聯手，在男雙8強賽面對印度勁旅班布里（Yuki Bhambri）、蘇雷什（Dhakshineswar Suresh），歷經1小時34分鐘的對決，最終以7：6（7：5）、6：3直落二對手，成功搶下4強門票，提前為中華網球代表團保底鎖定一面男雙獎牌。尋求個人亞運男雙衛冕的許育修，本屆改與何承叡合作。今日面對頑強的印度組合，雙方在首盤一路互保形成拉鋸戰，進入搶七大戰後，何承叡與許育修展現大心臟，以7：5驚險搶下首盤。比賽進入第二盤，士氣大振的「何許配」持續在網前與底線對對手施加強烈壓力，並在關鍵第4局順利完成破發拉開比分，最終順利以6：3關門成功，鎖定4強席次與獎牌榮耀。接下來兩人將在4強出戰韓國組合朴義成、南姬宋，全力爭奪金牌戰門票，朝連霸之路邁進。今日中華隊多位好手面臨「一日兩戰」的嚴苛體能考驗。許育修稍早於男單16強賽苦戰2小時46分鐘，雖一度在決勝盤取得5：2的大幅領先，可惜關鍵時刻遭地主日本第8種子松岡隼連拿5局逆轉，最終以6：2、4：6、5：7遺憾止步 16 強；不過他隨即收拾心情重返球場，在男雙項目展現拿下勝利。何承叡在男雙過關後，稍晚也將與詹皓晴合體出戰混雙賽事，對決蒙古組合爭奪8強門票。至於女單賽場，台灣女單一姐葛藍喬安娜則在8強戰以5：7、0：6不敵菲律賓新星伊亞拉（Alexandra Eala），可惜無緣晉級4強與獎牌擦身而過。