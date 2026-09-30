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印尼獄政再爆重大貪腐醜聞！調查人員日前突擊檢查位於雅加達附近的西比儂（Cibinong）監獄時，赫然發現獄中竟設有配備冷氣、大螢幕電視甚至高級名車的「公寓式豪華住房」，專供特定富豪或有背景的囚犯享用。消息曝光後引發社會群情激憤，印尼官方目前已緊急將包括該監獄典獄長在內的5名高階官員停職調查。根據《衛報》報導，印尼監察使公署（Ombudsman）委員莎芙麗達（Syafrida Rachmawati Rasahan）於29日證實，調查人員在9月23日對雅加達近郊的西比儂監獄進行無預警抽查，結果在一般牢房之外，發現了10多處獨立的住宅單位。莎芙麗達表示，「我們發現有強烈跡象顯示，特定囚犯擁有普通受刑人無法享有的特殊設施，我們在住宅區內巧遇受刑人，發現這些設施簡直就像民宿、公寓和高級別墅，完全不像監獄」。調查報告更進一步指出，這些豪華單位內配有沙發與獨立用餐區，園區內甚至還有正在興建中的健身房與高爾夫模擬器。據悉，這座占地約4公頃的監獄收容了包括貪腐犯在內的各式重犯與高知名度囚犯，而這些豪宅建築原本應作為監獄人員的官方宿舍，如今卻疑遭違法改造為特定囚犯的私人招待所。印尼移民與矯正部督察長魯迪（Rudi Setiawan）表示，當局已針對數十名受刑人及監獄員工展開訊問。「我們已將5名涉有重嫌的結構性幹部停職，其中包括西比儂監獄的典獄長，以釐清責任」。這起事件再度揭開印尼獄政長期以來擁擠不堪、貪腐成風且「有錢就能買特權」的黑幕。印尼國會議員、反貪腐倡議人士及監督團體已強烈要求主管機關公開究竟是哪些囚犯入住這些奢華設施，並徹查是否有官員收受賄賂。目前官方尚未公開涉案囚犯的具體身分，全案正在擴大偵辦中。