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基泰建設「基泰大直」2023年因施工不慎，造成鄰近民宅塌陷，然而公安事件迄今滿3年，25戶坍陷戶後續安置、租金補償和都更重建等仍未有共識。北市府今（30）日二度召開協調會，沒想到基泰建設再度缺席，引爆21戶集結在市府外抗議建商態度消極，痛斥「建商無良卸責，市府軟弱配合」，沒想到陪同聲援的立委王鴻薇卻被發現不喊「市府軟弱配合」，引發批評護航。北市府晚間則發出聲明，嚴厲譴責基泰建設，並要求2周內提出具體處理方案。北市都發局說，本次協調會考量25戶塌陷戶對後續處理仍有不同立場，其中22戶已與基泰公司簽訂和解書、都市更新重建契約書及補充協議書；惟自今年9月起，基泰公司未再提供相關安置費用。市府理解塌陷戶對於後續居住及重建進度之焦慮，因此再次提供協調平台，9月15日調查塌陷戶入住及續租基河三期中繼住宅意願，同時持續以專案方式加速都市更新程序，協助重建工作推進。都發局說，本次開會通知市府於9月21日即通知基泰與塌陷戶，惟今日因基泰公司未派員出席，25戶塌陷戶有不同立場，部分住戶參與會場討論，部分住戶不願進入會場。都發局說，本案自發生工安事件以來，針對塌陷戶重建、財損等事宜本該是基泰建設責任；惟112年10月5日市府公辦都更意願僅有8戶同意，後續由基泰建設申請於113年5月20日核定更新單元，經多次退補基泰建設未補正，市府於114年4月2日駁回該事業計畫。都發局強調，過去基泰檢送事業計畫內容，一直模糊焦點，將自己該負起的賠償責任轉嫁市府容積獎勵中，市府再次呼籲，儘速將更新事業計畫裡提及要另外申請的容積移轉與都市設計申請程序檢送至府，加速整體重建程序。都發局表示，針對塌陷戶對於重建的殷切期盼，表達基泰公司消極拖延都更進度一事，市府表示將再行評估針對塌陷範圍進行公辦都更的可行性。最後再次呼籲，基泰公司不應持續拖延與塌陷戶協商，更不應罔顧塌陷戶權益，今日結論市府限期基泰於兩周內提出具體租金方案，並應加速容積移轉及都市設計申請程序。