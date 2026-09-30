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古裝大劇《蘭香如故》自Disney+ 上線以來話題熱度持續攀升，不僅穩坐平台收視前三，更突破騰訊站內33,000熱度大關，成為今年備受矚目的現象級古裝作品。究竟《蘭香如故》為何能從眾多作品中脫穎而出，甚至超越《逐玉》成為2026年的現象級爆款神劇？以下8大亮點，帶你一窺這部年度黑馬古裝劇的魅力所在。「久違的古裝長劇質感」是《蘭香如故》播出後觀眾最常提及的關鍵亮點，本劇以恰到好處的節奏鋪陳人物命運，從朝堂權謀、家族糾葛、到個人的情感與抉擇，讓每位角色都擁有完整而細膩的成長軌跡。此外，劇組更以電影級鏡頭語言打造視覺質感，透過光影運用與構圖設計，營造濃厚的東方美學氛圍。劇組更不依賴綠幕與後期擴景，於橫店耗時155天實景搭建占地約40畝的明代風格宅邸，從園林造景到空間細節皆力求真實。搭配全員穩定的演技表現，讓許多觀眾表示「找回了當年追古裝長劇的感動」。《蘭香如故》以劇中多位女性角色彼此交織的人生篇章引發觀眾共鳴，導演不將女性角色侷限於情愛關係，而是深入描繪她們在家族、婚姻、友情與自我追尋之間的掙扎與抉擇。有人被命運推著前進，有人在時代洪流中守住初心，也有人在一次次傷痛中重新找到自己的力量。劇中女性角色多以植物命名，名字暗喻各自的命運走向，也成為劇迷津津樂道的細節彩蛋。許多觀眾表示，本劇最催淚的時刻往往不是愛情戲，而是女性角色彼此扶持、理解與成全的瞬間。除了男女主角話題不斷，飾演重要角色的李夢也成為觀眾熱議焦點。李夢過去曾憑藉《墨雨雲間》中氣場強大的長公主一角受到關注，而這次在《蘭香如故》中飾演心狠手辣的高門嫡女「趙星棠」則展現更加成熟且富有層次的演技。無論是隱忍克制的情緒表達，還是情感爆發時的張力詮釋，都讓觀眾大呼「每一場戲都是教科書等級」，網友更在社群平台上分享其高光片段，認為她成功賦予角色豐富生命力，再次證明自己是當今古裝劇中最具實力的演員之一。男主角劉學義因角色設定遭戲稱是「0人愛男主」，同時卻也憑藉細膩演技爆紅出圈。劇中他所飾演的林家的嫡長孫「林錦岐」兼具沉穩與柔情，不刻意霸道，也不流於偶像劇式套路，反而以成熟克制的情感表達成功收服大批觀眾。而與譚松韻之間自然流暢的互動，更讓不少網友直呼：「終於看到真正的成年感CP。」不同於少年感戀愛的衝動與熱烈，兩人的感情建立在理解、陪伴與共同成長之上。沒有過度工業糖精，卻在細節中不斷累積情感濃度，也因此被許多觀眾評為今年最耐嗑的螢幕情侶之一。《蘭香如故》從角色行禮姿態、服飾穿戴方式到宮廷儀節，劇組皆力求還原歷史背景，不少細節更成為觀眾逐格研究、分享的話題。其中最受矚目的，莫過於曾在經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》中飾演「溫太醫」的張曉龍受邀擔任本劇禮儀指導，網友紛紛笑稱「溫太醫親自來監考」，成為《蘭香如故》打破傳統古偶受眾限制的重要助力。《蘭香如故》的感情線以克制細膩見長，而全劇唯一的一場吻戲「雪中馬車吻別」，更被劇迷視為情感累積至臨界點的經典名場面。據譚松韻透露，這場戲並非原定劇本安排，而是拍攝後期，主創團隊認為男女主角的情感已鋪陳至最高點，若缺少一個情感出口將十分可惜，因此在現場決定加戲。漫天大雪之中，沒有煽情台詞，也沒有刻意的慢動作鋪墊，僅以隱忍而深情的道別，將角色之間的牽絆與不捨盡數傾注。「全劇僅此一吻」的消息曝光後，迅速登上微博熱搜，原本期待甜寵橋段的網友也紛紛表示，這場戲堪稱「物以稀為貴」的頂級浪漫。《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，劇本由創作《步步驚心》、《長相思》的知名作家桐華，與編劇蕭樓共同執筆。在保留原著核心精神的基礎上，劇版調整了人物設定與故事走向，以「落難千金頂替婢女身分、潛入林府調查家族冤案」為主軸，強化女主角運籌帷幄、步步為營的逆襲成長，也讓原著讀者與劇迷之間興起熱烈討論。隨著劇情邁入後段，新皇登基後朝局動盪，權謀與兵戈交織，男女主角在家國大義與個人情感之間面臨更嚴峻的考驗。Disney+ 每日更新集數，即將陪伴觀眾一起邁向最後大結局。除了《蘭香如故》，還有《花開錦繡》、《百花殺》、《御庭謠》等好評佳作已在Disney+ 熱播中。而Disney+為了回饋粉絲，也宣布打造為期一個月的「Disney+ 劇迷限定應援快閃店」，集結《蘭香如故》、《百花殺》、《御庭謠》三部古裝大作設計精美打卡佈景、限量官方小卡、還有期間限定聯名套餐，帶來超沉浸式的追劇應援體驗。